  • BIST 10888.02
  • Altın 5610.324
  • Dolar 42.4141
  • Euro 48.9293
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Yeni Zelanda'da 'yabani kedi katliamı'na hazırlık: 2050'ye kadar hepsi öldürülecek

» »
Yeni Zelanda hükümeti ‘vahşi tedi katliamı’na hazırlanıyor. Ekosisteme zarar verdiği iddiasıyla yabani kediler 2050’ye kadar tamamen ortadan kaldırılacak.
Yeni Zelanda'da 'yabani kedi katliamı'na hazırlık: 2050'ye kadar hepsi öldürülecek

The Guardian’ın haberine göre Yeni Zelanda Çevre Koruma Bakanı Tama Potaka yabani kedilerin hepsinin 2050’ye kadar öldürüleceğini duyurdu.

Ülkede en az 2,5 milyon kedinin bulunduğu tahmin ediliyor. Pukunui ve Dotterel kuşlarının neslinin tükenme noktasına gelmesinden yabani kediler sorumlu tutuluyor.

Potaka “Biyolojik çeşitliliği artırmak ve istediğimiz gibi bir yer oluşturmak için bu katilleri ortadan kaldırmak gerekiyor” dedi.

TRT Haber’in aktardığına göre bakanın duyurduğu karar 2016’dan bu yana yürürlükteki ‘Yırtıcıdan Arındırılmış 2050’ stratejisine yeni bir türün eklenmesi anlamına geliyor.

Dolayısıyla bakanın ‘soğukkanlı katiller’ olarak tanımladığı kedi türü de gelincik, sansar, sıçan ve possum gibi türlerle aynı kapsamda hedef alınacak.

Geçmişte tepki gösterilmişti

Kedilerin listeye eklenmesi uzun süren bir kampanya sürecinin ardından geldi. 2013’te çevreci Gareth Morgan’ın başlattığı ‘Kediler gitsin’ kampanyası büyük tepki görmüştü. Ayrıca çocuklara yönelik kedi vurma yarışması da hayvan hakları savunucularının sert eleştirilerine neden olmuştu.

Fakat bakanlık son strateji taslağına gelen geri bildirimlerin yüzde 90’ının yabani kedilerin kontrolü yönünde olduğunu öne sürdü.

Kedileri evcil ve yabani olarak iki ayıran yetkililer evcil kedilerin strateji kapsamında yer almadığını fakat biyoçeşitlilik için ciddi tehdit oluşturduğunu öne sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avustralya’da çalışanlara iş saatleri dışında aramalara cevap vermeme hakkı tanındı26 Ağustos 2024 Pazartesi 10:20
  • Dünyanın en eski mağara resmi bulundu04 Temmuz 2024 Perşembe 21:27
  • Avustralya'da kuma "yardım" yazan gençler kurtarıldı03 Haziran 2024 Pazartesi 18:02
  • Gelecekte 'hayata döndürülme' umuduyla bir insan donduruldu27 Mayıs 2024 Pazartesi 21:07
  • Avustralya'da tek delikliler takımına ait yeni türler keşfedildi27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti