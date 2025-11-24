Yeni Zelanda'da 'yabani kedi katliamı'na hazırlık: 2050'ye kadar hepsi öldürülecek

The Guardian’ın haberine göre Yeni Zelanda Çevre Koruma Bakanı Tama Potaka yabani kedilerin hepsinin 2050’ye kadar öldürüleceğini duyurdu.

Ülkede en az 2,5 milyon kedinin bulunduğu tahmin ediliyor. Pukunui ve Dotterel kuşlarının neslinin tükenme noktasına gelmesinden yabani kediler sorumlu tutuluyor.

Potaka “Biyolojik çeşitliliği artırmak ve istediğimiz gibi bir yer oluşturmak için bu katilleri ortadan kaldırmak gerekiyor” dedi.

TRT Haber’in aktardığına göre bakanın duyurduğu karar 2016’dan bu yana yürürlükteki ‘Yırtıcıdan Arındırılmış 2050’ stratejisine yeni bir türün eklenmesi anlamına geliyor.

Dolayısıyla bakanın ‘soğukkanlı katiller’ olarak tanımladığı kedi türü de gelincik, sansar, sıçan ve possum gibi türlerle aynı kapsamda hedef alınacak.

Geçmişte tepki gösterilmişti

Kedilerin listeye eklenmesi uzun süren bir kampanya sürecinin ardından geldi. 2013’te çevreci Gareth Morgan’ın başlattığı ‘Kediler gitsin’ kampanyası büyük tepki görmüştü. Ayrıca çocuklara yönelik kedi vurma yarışması da hayvan hakları savunucularının sert eleştirilerine neden olmuştu.

Fakat bakanlık son strateji taslağına gelen geri bildirimlerin yüzde 90’ının yabani kedilerin kontrolü yönünde olduğunu öne sürdü.

Kedileri evcil ve yabani olarak iki ayıran yetkililer evcil kedilerin strateji kapsamında yer almadığını fakat biyoçeşitlilik için ciddi tehdit oluşturduğunu öne sürüyor.