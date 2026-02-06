  • BIST 12433.5
İncirli: Muhtarlar toplumsal hizmetin en önemli unsuru

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.
İncirli: Muhtarlar toplumsal hizmetin en önemli unsuru

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli liderliğinde gerçekleşen görüşmede, muhtarların sorunları, bölgelerdeki sorunlar ve ülke gündemi gibi konu başlıkları ele alındı.

CTP Genel Başkanı İncirli, muhtarların toplumsal hizmetin temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak “Muhtarlarla sürekli, samimi ve sağlıklı bir iletişim içinde olmak, katılımcı ve etkili bir yönetimin vazgeçilmez unsurudur. Vatandaşın sesini yerinde duymak ve günlük sorunlara kalıcı çözümler üretmek için muhtarlarla iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.


Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kardeşlik cephesi kurulduğunu hatırlatan İncirli, CTP’nin kapsayıcı ve kucaklayıcı bir politikayla ayrımcılık yapmadan eşitlik ilkesiyle ilerlediğini belirtti. Sıla Usar İncirli, ülke gündemindeki yolsuzluk iddialarına da işaret ederek ülkenin temizlenmesi için erken seçimin kaçınılmaz olduğunu da sözlerine ekledi.


Muhtarlar Derneği ise yapılan çalışmalar hakkında ve bölge sorunlarıyla ilgili detaylı bilgi verdi. Özellikle, artan nüfus ile beraber bölgelerin altyapı sıkıntısı yaşadığını belirten muhtarlar, hükümetin plansızlıkları yüzünden vatandaşların hizmet almakta zorlandığını, kendileri ile de diyalog kurulmadığını kaydetti. Muhtarlar, CTP yetkililerine kendileriyle sürekli iletişim içerisinde oldukları için teşekkür etti ve söz konusu temasların devam etmesi için istekli olduklarını da dile getirdi.
Ziyaretin sonunda da Muhtarlar Derneği, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye plaket takdim etti ve karşılıklı destek ve iş birliği mesajları verildi.


Ziyarette, CTP Genel Başkanı İncirli’ye, Milletvekili Ürün Solyalı, Fazilet Özdenefe, Ongun Talat, Asım Akansoy, Filiz Besim ve MYK üyesi Murat Şenkul eşlik etti, Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz ve dernek üyeleri de hazır bulundu.

