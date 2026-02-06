Değirmenlik Belediyesi 30 iş yerini denetledi, 2 işletmenin faaliyeti durduruldu

  • BIST 12433.5
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi’nin Ocak 2026’da gerçekleştirdiği denetimlerde 30 iş yeri kontrol edildi, hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymayan bir restoran ile bir soğuk hava deposunun faaliyeti durduruldu.
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni ile üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan Ocak 2026 döneminde yapılan denetimlerde toplam 30 iş yeri denetlendi. Denetimler sonucunda bir restoran ile bir soğuk hava deposu işletmesinin faaliyeti durduruldu.

Sağlık Şubesi tarafından Ocak 2026 döneminde 4 market, 9 restoran/cafe, 2 kreş/etüt, 2 kasap, 3 gıda ve temizlik deposu, 1 gıda imalathanesi, 2 fırın, 3 balıkçı ile 1 süt ve süt ürünleri imalathanesi denetlendi. Hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymayan gıda üretim fabrikası ile soğuk hava deposu işletmesine ceza kesildi.

Ocak 2026 denetimlerinde ayrıca 40 adet gıda ürünü, 2 kilogram et/tavuk, 2 adet ekipman ile 50 adet kozmetik ürünü müsadere edildi.

