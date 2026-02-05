  • BIST 12433.5
  • Altın 6737.48
  • Dolar 43.5345
  • Euro 51.5248
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

Hekimler greve gidiyor, :KKTC'de sağlık hizmetleri durdu!

» »
Tıp-İş, "ağır çalışma koşulları ve eksik kadrolar" nedeniyle 6 Şubat'ta grev yapacak
Hekimler greve gidiyor, :KKTC'de sağlık hizmetleri durdu!

Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kamu hastanelerinde sağlık hizmetlerinin hekimler ve sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşulları, eksik kadrolar, yetersiz altyapı ve plansız nüfus artışına rağmen 7 gün 24 saat sürdürüldüğünü belirtti.

Sendika açıklamasında, hekimlerin çalışma koşullarındaki adaletsizlikler, özlük, maaş ve emeklilik haklarındaki eşitsizlikler, artan iş yükü ve kamu sağlık sisteminin sürdürülemez hale gelmesinin Sağlık Bakanı’na iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in sorunları çözmek yerine “dayatmalarla, tehdit diliyle ve gerçeğe aykırı açıklamalarla hekimleri hedef göstermeyi tercih ettiği” ifade edildi.

Tıp-İş, “her şeyden önce halkın hak ettiği kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmetini almasını istediklerini” belirterek, hekimlerin tam mesai ile hizmet vermeye hazır olduğunu ancak bu hizmetin verilebileceği insani ve profesyonel koşulların sağlanmasını talep etti.

Açıklamada, “yıllardır süregelen sorunlara çözüm üretilmek yerine diyalog yolunun kapatılması ve hekimlerin tehdit edilmesinin” grev kararının alınmasına neden olduğu savunuldu.

Sendika, kamu sağlık sistemini ve hekim emeğini korumak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü grev kararı aldığını duyurdu. Grev kapsamında tüm kamu sağlık birimlerinde acil, yoğun bakım, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri hariç tüm hizmetlerin durdurulacağı belirtildi.

Tıp-İş, mücadelenin “yalnızca hekimlerin değil, nitelikli ve sürdürülebilir kamu sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen herkesin mücadelesi” olduğunu ifade etti.

Sendika ayrıca, yarın saat 11.00’de Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana binası önünde gerçekleştirilecek basın açıklaması ve eyleme üyeleri, basın mensupları, sendika ve örgütleri davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hekimler greve gidiyor, :KKTC'de sağlık hizmetleri durdu!05 Şubat 2026 Perşembe 16:03
  • "Serdar Gündüz ile Ziya Öztürkler'in Juju'ya sahte diploma verildiği dönem telefonda konuştuğu tespit edildi" 05 Şubat 2026 Perşembe 16:00
  • Nilden Bektaş Erhürman, Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret etti05 Şubat 2026 Perşembe 10:11
  • Hafta sonuna dikkat05 Şubat 2026 Perşembe 10:08
  • Yasaklı göçmen ilan edildi05 Şubat 2026 Perşembe 10:07
  • KKTC'de Ocak'da hayat pahalılığı %1,97 , Türkiye'de ise % 4,84 açıklandı04 Şubat 2026 Çarşamba 20:53
  • Maliye teklemeye başladı... Muhtarlar ödenmedi!04 Şubat 2026 Çarşamba 20:51
  • “Ziya Öztürkler ve diğer dosyalar hakkında bilgi almak için yarın polise gideceğiz”04 Şubat 2026 Çarşamba 20:50
  • KOOPBank iştiraklerinde eksik maaş ödendi.. Kürşat'tan tepki...04 Şubat 2026 Çarşamba 13:11
  • Yenierenköy, Lefkoşa ve Serdarlı’da yangın04 Şubat 2026 Çarşamba 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti