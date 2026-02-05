Hekimler greve gidiyor, :KKTC'de sağlık hizmetleri durdu!

Tıp-İş, "ağır çalışma koşulları ve eksik kadrolar" nedeniyle 6 Şubat'ta grev yapacak

Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kamu hastanelerinde sağlık hizmetlerinin hekimler ve sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşulları, eksik kadrolar, yetersiz altyapı ve plansız nüfus artışına rağmen 7 gün 24 saat sürdürüldüğünü belirtti.

Sendika açıklamasında, hekimlerin çalışma koşullarındaki adaletsizlikler, özlük, maaş ve emeklilik haklarındaki eşitsizlikler, artan iş yükü ve kamu sağlık sisteminin sürdürülemez hale gelmesinin Sağlık Bakanı’na iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in sorunları çözmek yerine “dayatmalarla, tehdit diliyle ve gerçeğe aykırı açıklamalarla hekimleri hedef göstermeyi tercih ettiği” ifade edildi.

Tıp-İş, “her şeyden önce halkın hak ettiği kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmetini almasını istediklerini” belirterek, hekimlerin tam mesai ile hizmet vermeye hazır olduğunu ancak bu hizmetin verilebileceği insani ve profesyonel koşulların sağlanmasını talep etti.

Açıklamada, “yıllardır süregelen sorunlara çözüm üretilmek yerine diyalog yolunun kapatılması ve hekimlerin tehdit edilmesinin” grev kararının alınmasına neden olduğu savunuldu.

Sendika, kamu sağlık sistemini ve hekim emeğini korumak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü grev kararı aldığını duyurdu. Grev kapsamında tüm kamu sağlık birimlerinde acil, yoğun bakım, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri hariç tüm hizmetlerin durdurulacağı belirtildi.

Tıp-İş, mücadelenin “yalnızca hekimlerin değil, nitelikli ve sürdürülebilir kamu sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen herkesin mücadelesi” olduğunu ifade etti.

Sendika ayrıca, yarın saat 11.00’de Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana binası önünde gerçekleştirilecek basın açıklaması ve eyleme üyeleri, basın mensupları, sendika ve örgütleri davet etti.