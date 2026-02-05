Kıbrıslı Rumlar yarından endişeli

  • BIST 12433.5
Avrupa'da, özellikle Güney Kıbrıs’ta halkın jeopolitik istikrarsızlıklar nedeniyle yarınlarından endişe duydukları belirtildi.
Haravgi gazetesinin Eurobarometre verilerine dayandırdığı haberine göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 80’i silahlı çatışma ve iklimsel değişiklikle ilişkili doğal afetlerden büyük endişe duyuyor.

Kıbrıslı Rumların yüzde 77’sinin terörden, yüzde 70’inin siber saldırıdan, yüzde 86’sının ise kontrolsüz mülteci akınından endişe duyduğunu yazan gazete, dünyanın geleceği konusunda kötümser olduğunu söyleyenlerin oranının ise Güney Kıbrıs’ta yüzde 58 olarak kaydedildiğini belirtti.

Habere göre, yanlış bilgilendirme konusu Kıbrıslı Rumların yüzde 82’sini endişelendirirken, Kıbrıslı Rumların yüzde 95’i daha etkin bir Avrupa Birliği talep ediyor.

