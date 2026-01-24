Güney Kıbrıs’ta taşınmaz devirlerinde değer yüzde 10 arttı: 4,7 milyar Euro'yu aşkın satış

Güney Kıbrıs’ta 2025 yılında gerçekleştirilen taşınmaz mal devirlerinde toplam hacim, önceki yıla göre yüzde 0,77 artışla 4,7 milyar Euro'nun üzerine çıktı. Alithia’nın, Gayrimenkul Kayıt Kurulu ve Rum Tapu Dairesi verilerine dayandırdığı habere göre, yıl

Güney Kıbrıs’ta 2025 yılında gerçekleştirilen taşınmaz mal devirlerinde toplam hacim, önceki yıla göre yüzde 0,77 artışla 4,7 milyar Euro'nun üzerine çıktı. Alithia’nın, Gayrimenkul Kayıt Kurulu ve Rum Tapu Dairesi verilerine dayandırdığı habere göre, yıl içinde sunulan satış belgesi sayısı 18 bin 114’e yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta 2025 içerisinde gerçekleştirilen taşınmaz mal devirlerinde değer artışının önceki yıla göre yüzde 10, hacim artışının da yüzde 0,77 artarak 4,7 milyar Euro'yu aştığı bildirildi.

Alithia, Gayrimenkul Kayıt Kurulu’nun yayımladığı ve Rum Tapu Dairesi verilerinin değerlendirildiği açıklamaya dayanarak, 2025’te toplam 18 bin 114 gayrimenkul satış belgesi sunulduğunu, bir önceki yılda bu sayının 15 bin 797 olduğunu aktardı.