Otelde Rahatsızlanarak Hayatını Kaybeden Uzunca’nın Ölüm Nedeni Açıklandı

07.03.2026 tarihinde Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin atölyesinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Ertan Uzunca (62)’nın otopsisi tamamlandı.

Yapılan otopside Uzunca’nın ölüm sebebinin “kalp hastalığına bağlı gelişen kalp krizi ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.