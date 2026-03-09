Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis’te görüşüldü

-Toros

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, yasa tasarısı üzerine söz aldı ve değerlendirmelerde bulundu. Toros, savaşların ülkeye yönelik ekonomik etkilerine işaret ederek, KKTC’nin uluslararası hukuk dışında olduğunu, sadece Türkiye yardımlarından yararlanabildiğini, o yüzden ekonomik olarak etkilendiğini, ekonomisinin kırılgan olduğunu kaydetti.

Toros, savaştan dolayı turizm, inşaat, yüksek öğrenim, ticaret ve sanayi alanlarında ciddi sıkıntılar yaşanacağını, ekonomilerin ağır borç içerisinde daha da ağırlaşacağına ve gelirlerde düşme riski bulunduğuna işaret ederek, çarkların korunması adına kamu maliyesinin önlemler alması için adımlar atması gerektiğini anlattı.

Toros, hükümetin tasarruf için izaz ikramdan, akaryakıttan bahsettiğini ancak hellim ihracatının sekteye uğradığını, bunun konuşulması gerektiğini, üreticiyi yatırımcıyı koruması gerektiğini, katkıların desteklerin düzenlenmesinin hükümetin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Turizmde ne gibi adımlar atıldığını soran Toros, dünyada akaryakıt fiyatlarındaki artışlara işaret etti, bunun elektrik üretiminde de artış getireceğini belirtti. Toros, kamu borçlanmalarına yönelik uyarılarda bulundu.

İşsizlik krizi, borçlanmalar, iflaslar istemediklerini belirten Toros, böyle bir durumda kamu maliyesinin de sıkıntıya düşeceğini anlattı. Hükümetin bu konuları önceliğine alması gerektiğini, bu konuda destek verebileceklerini, krizi aşmak için ülkenin ekonominin bekasının düşünülmesi gerektiğini anlatan Toros, ülkede her alanın korunmasının önemine vurgu yaptı.

-Uluçay

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da, ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunarak, savaşın etkilerinin adaya yansıdığını, askeri yatırımların, askeri araçların adaya gelmesinin güvenlik açısından olduğunu kaydetti.

Uluçay, Kıbrıs adasının garantörü Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin askeri yatırımlarının adanın güvenliği için olduğu şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini, çünkü savaşın zamanının belli olmadığını bu yüzden güvenlik açısından askeri araçların önemli olduğunu söyledi.

Savaşın, en erken zamanda sonlandırılmasının dünyanın geleceği açısından elzem olduğunu ifade eden Uluçay, böylece ekonomik kaygıların ve kötü senaryoların ortadan kalkacağına inanç belirtti.

Uluçay, dünyada akaryakıtta meydana gelen artışlara da işaret ederek, savaş devam ederse para olsa da akaryakıt alınamayabileceğine değindi. Dünya ekonomisindeki gelişmeler üzerinden ülke ekonomisine yönelik değerlendirmeler yapan Uluçay, hükümetin ekonomik tedbirler ve önlemlerini dünyadaki gelişmelere göre alması gerektiğine değindi.

Uluçay, ekonominin bugünden itibaren 2027’yi de düşünerek ele alınmasının önemine işaret ederek, ülkeyi koruyacak, gelir kaynaklarını çeşitlendirip güçlendiren fırsatlar yaratacak önlemler alınmasının gerekliliğini vurguladı.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, Teberrüken Uluçay’a önerileri ve görüşleri için teşekkür etti, birlik içinde alınacak önlemleri değerlendirebileceklerini söyledi.

Hasipoğlu, hükümetin dünyadaki ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiğini, ülkede bir süt krizi yaşandığını, ancak bu ele alınırken ekonomik tedbirlerin de sabırla alınacağını kaydetti. Bunun yanında güvenlik önlemlerinin de büyük önem taşıdığını ifade eden Hasipoğlu, Güney Kıbrıs’ın adayı KKTC ve Türkiye’ye karşı silahlandırdığına dikkat çekti.

Hasipoğlu, Türkiye’nin adaya barış huzur getirdiğini, bugün de uçakların adaya bu amaçla geldiğini belirtti. Ancak Rumların silahlanmaya devam ettiğini, İsrail’in de adaya geldiğini, silah ambargosunun kaldırıldığını, askeri bir yapılanma yaşandığını anlatan Hasipoğlu, bunların beyhude adımlar olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, ekonomik tedbirler alınırken güvenlik tedbirlerinin de alınmaya devam edeceğini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu vurguladı.