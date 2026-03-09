  • BIST 12433.5
  • Altın 7219.25
  • Dolar 44.0702
  • Euro 51.0806
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİran Savaşı’nda 10’uncu gün

Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis’te görüşüldü

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısını görüştü.
Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis’te görüşüldü

Tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanırken, ikinci görüşmesi sona erdi. Tasarının üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından bir sonraki birleşimde yapılacak.

-Toros

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, yasa tasarısı üzerine söz aldı ve değerlendirmelerde bulundu. Toros, savaşların ülkeye yönelik ekonomik etkilerine işaret ederek, KKTC’nin uluslararası hukuk dışında olduğunu, sadece Türkiye yardımlarından yararlanabildiğini, o yüzden ekonomik olarak etkilendiğini, ekonomisinin kırılgan olduğunu kaydetti.

Toros, savaştan dolayı turizm, inşaat, yüksek öğrenim, ticaret ve sanayi alanlarında ciddi sıkıntılar yaşanacağını, ekonomilerin ağır borç içerisinde daha da ağırlaşacağına ve gelirlerde düşme riski bulunduğuna işaret ederek, çarkların korunması adına kamu maliyesinin önlemler alması için adımlar atması gerektiğini anlattı.

Toros, hükümetin tasarruf için izaz ikramdan, akaryakıttan bahsettiğini ancak hellim ihracatının sekteye uğradığını, bunun konuşulması gerektiğini, üreticiyi yatırımcıyı koruması gerektiğini, katkıların desteklerin düzenlenmesinin hükümetin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Turizmde ne gibi adımlar atıldığını soran Toros, dünyada akaryakıt fiyatlarındaki artışlara işaret etti, bunun elektrik üretiminde de artış getireceğini belirtti. Toros, kamu borçlanmalarına yönelik uyarılarda bulundu.

İşsizlik krizi, borçlanmalar, iflaslar istemediklerini belirten Toros, böyle bir durumda kamu maliyesinin de sıkıntıya düşeceğini anlattı. Hükümetin bu konuları önceliğine alması gerektiğini, bu konuda destek verebileceklerini, krizi aşmak için ülkenin ekonominin bekasının düşünülmesi gerektiğini anlatan Toros, ülkede her alanın korunmasının önemine vurgu yaptı.

-Uluçay

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da, ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunarak, savaşın etkilerinin adaya yansıdığını, askeri yatırımların, askeri araçların adaya gelmesinin güvenlik açısından olduğunu kaydetti.

Uluçay, Kıbrıs adasının garantörü Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin askeri yatırımlarının adanın güvenliği için olduğu şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini, çünkü savaşın zamanının belli olmadığını bu yüzden güvenlik açısından askeri araçların önemli olduğunu söyledi.

Savaşın, en erken zamanda sonlandırılmasının dünyanın geleceği açısından elzem olduğunu ifade eden Uluçay, böylece ekonomik kaygıların ve kötü senaryoların ortadan kalkacağına inanç belirtti.

Uluçay, dünyada akaryakıtta meydana gelen artışlara da işaret ederek, savaş devam ederse para olsa da akaryakıt alınamayabileceğine değindi. Dünya ekonomisindeki gelişmeler üzerinden ülke ekonomisine yönelik değerlendirmeler yapan Uluçay, hükümetin ekonomik tedbirler ve önlemlerini dünyadaki gelişmelere göre alması gerektiğine değindi.

Uluçay, ekonominin bugünden itibaren 2027’yi de düşünerek ele alınmasının önemine işaret ederek, ülkeyi koruyacak, gelir kaynaklarını çeşitlendirip güçlendiren fırsatlar yaratacak önlemler alınmasının gerekliliğini vurguladı.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, Teberrüken Uluçay’a önerileri ve görüşleri için teşekkür etti, birlik içinde alınacak önlemleri değerlendirebileceklerini söyledi.

Hasipoğlu, hükümetin dünyadaki ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiğini, ülkede bir süt krizi yaşandığını, ancak bu ele alınırken ekonomik tedbirlerin de sabırla alınacağını kaydetti. Bunun yanında güvenlik önlemlerinin de büyük önem taşıdığını ifade eden Hasipoğlu, Güney Kıbrıs’ın adayı KKTC ve Türkiye’ye karşı silahlandırdığına dikkat çekti.

Hasipoğlu, Türkiye’nin adaya barış huzur getirdiğini, bugün de uçakların adaya bu amaçla geldiğini belirtti. Ancak Rumların silahlanmaya devam ettiğini, İsrail’in de adaya geldiğini, silah ambargosunun kaldırıldığını, askeri bir yapılanma yaşandığını anlatan Hasipoğlu, bunların beyhude adımlar olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, ekonomik tedbirler alınırken güvenlik tedbirlerinin de alınmaya devam edeceğini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türk F16'ları geliyor09 Mart 2026 Pazartesi 09:15
  • 5 yasa tasarısı, 3 yasa önerisi gündemde09 Mart 2026 Pazartesi 09:04
  • İskele'de ani ölüm08 Mart 2026 Pazar 12:19
  • KKTC vatandaşı kadınların sosyal sigorta primlerinin tamamına devlet desteği08 Mart 2026 Pazar 11:38
  • Kurucu Meclis Üyesi Salih Coşar hayatını kaybetti08 Mart 2026 Pazar 11:35
  • Gönyeli'de bugün ikinci ölümlü trafik kazası08 Mart 2026 Pazar 11:33
  • LTB ve KAYAD iş birliğiyle kadınların yaşam hikâyeleri “Ev’den Sahne’ye” taşındı07 Mart 2026 Cumartesi 15:12
  • Rum basını yazdı: Şap hastalığı yayılmayı sürdürüyor07 Mart 2026 Cumartesi 14:34
  • Eczacılar Birliği, Kamran Aziz’i vefatının 9’uncu yılında kabri başında andı07 Mart 2026 Cumartesi 12:29
  • YKP’nin 16. Kurultayı 7 Mart’ta06 Mart 2026 Cuma 18:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti