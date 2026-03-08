  • BIST 12433.5
Gönyeli'de bugün ikinci ölümlü trafik kazası: Sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Gönyeli'de bugün ikinci ölümlü trafik kazası

Gönyeli Çemberi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada araç sürücüsü erkek şahıs ağır yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BUGÜN GÖNYELİ'DE GERÇEKLEŞEN İKİNCİ ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Öte yandan günün erken saatlerinde Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu’nun birinci kilometresinde, Ali Boy Büfe önlerinde meydana gelen başka bir trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan bir kadın hayatını kaybetmişti.

Saat 05.15 sıralarında meydana gelen söz konusu kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan iki kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirilmişti.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.

