» »
KKTC vatandaşı kadınların sosyal sigorta primlerinin tamamına devlet desteği
Üstel'in 8 Mart mesajının tamamı şu şekilde:

"Kadınlar, tarih boyunca Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ve toplumsal yaşamın her safhasında büyük sorumluluklar üstlenmiş; cesaretleri, fedakarlıkları ve azimleriyle toplumun gelişimine yön vermiştir. Aileden ekonomiye, eğitimden bilime ve sanata kadar hayatın her alanında ortaya koyulan emek ve katkı, ülkemizin en önemli güç kaynaklarından biridir.

Hükümet olarak kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla kararlı adımlar atıyoruz. Bu anlayışla, çalışma hayatında kadın istihdamını desteklemek için KKTC vatandaşı kadınlara yönelik sosyal sigorta primlerinin tamamını hükümet olarak üstleniyoruz. Kadınlara yönelik yüzde yüz prim desteğini hayata geçiren ilk hükümet olarak, kadınların iş hayatına katılımını artırmayı ve ekonomik olarak daha güçlü bir konuma ulaşmalarını hedefliyoruz.

Öte yandan kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla yeni destek programlarını da hayata geçirdik. İlk kez iş kuracak kadınlara yönelik düşük faizli kredi ve finansman destekleriyle girişimcilik alanında daha fazla kadının yer almasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Kadınların karşı karşıya kaldığı sorunların farkındayız. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kadın haklarının korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadının güven içinde yaşayabildiği, emeğinin değer gördüğü ve hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadığı bir toplumsal yapıyı güçlendirmek ortak sorumluluğumuzdur.

İnanıyoruz ki güçlü kadınlar, güçlü bir toplumun ve devletin temelidir. Kadının hayatın her alanında daha fazla söz sahibi olduğu bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum"

