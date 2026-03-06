  • BIST 12433.5
Meteoroloji uyardı: Yarın yağmur, pazar ve pazartesi don olayı bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmur; pazar ve pazartesi sabah saatlerinde ise don olayı beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklığının 17–20 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmur; pazar ve pazartesi günleri ise sabah saatleri yer yer don olayı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 7 – 13 Mart tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Bölge periyodun ilk günü alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemi hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmur; pazar ve pazartesi sabah saatleri yer yer don hadisesi beklenirken, diğer günler ise hava bulutlu olacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, cumartesi ve çarşamba günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

