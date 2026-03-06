  • BIST 12433.5
SON DAKİKAÖldü denilen Ahmedinejad'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İran'a saldırıda yedinci gün: İsrail, Tahran'a yeni saldırılar düzenledi, İran Tel Aviv'i hedef aldı

İsrail Tahran'a yönelik yeni hava saldırıları başlatırken, İran cephesinden bir ABD tankerinin vurulduğu iddiası geldi. Orta Doğu'da karşılıklı saldırılarla tansiyon yükseliyor.
Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı çatışma ortamı yedinci gününe girdi.

ABD ile İran arasında nükleer müzakereler sürerken, Washington yönetimi cumartesi günü İsrail’le birlikte İran’a geniş çaplı hava saldırıları başlattı. Operasyonlarda, 1989’dan bu yana İran’ın dini lideri olan Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu birçok üst düzey yöneticisi öldürüldü. İran'da bir ilkokula düzenlenen ABD-İsrail saldırısında ölen çocukların sayısı ise 160'a ulaşmış durumda.

Saldırıların ardından bölgesel gerilim hızla tırmandı. Tahran yönetimi saldırılara hava operasyonlarıyla karşılık verdi. İran’ın balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail şehirlerini hedef aldığı bildirildi. Bununla birlikte, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Irak gibi ülkelerdeki ABD varlığı da İran saldırısının hedefi oldu.

Perşembe günü İsrail, İran ve Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran’daki hedefler, Kum’daki bir askeri tesis ve İsfahan’daki hava savunma sistemleri vuruldu.

İran ise İsrail’e yeni bir füze saldırısı düzenledi; Tel Aviv ve Kudüs’te siren sesleri duyuldu.

Karşılıklı saldırılar sürerken, İran'ın fırlattığı füzelerden biri Türk hava sahasına girdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Suriye hava sahasını geçerek Türkiye yönüne ilerlediği tespit edilen füzenin mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO unsurları tarafından imha edildiğini açıkladı.

Olayın ardından NATO'dan Türkiye'ye destek açıklaması geldi. Reuters’a konuşan NATO sözcüsü Alison Hart, "NATO, İran’ın Türkiye’yi hedef almasını kınıyor," ifadelerini kullandı.

