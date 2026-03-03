Trump ve Starmer arasında görüş ayrılığı: 'Gökyüzünden rejim değişikliğine inanmıyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İngiliz askeri üslerinin İran'ın füze tesislerine yönelik "savunma" amaçlı saldırılar için kullanılması istediğine olumlu yanıt vermesinin "çok uzun sürdüğünü" söyledi.

Daily Telegraph gazetesine konuşan Trump ABD'nin isteğinde karşılık verilmesindeki gecikmenin "büyük ihtimalle iki ülke arasında hiç yaşanmadığını" belirtti.

Trump, Starmer için de "İsteğin meşruluğu konusunda kaygılı gibi görünüyordu" dedi.

Bir Başbakanlık Sözcüsü ise İran'ın İngiliz çıkarlarını hedef alması üzerine görüşün değiştiğini söyledi. ABD ve İngiltere'yi "sağlam müttefikler" olarak tanımladı.

Daha sonra Başbakan Starmer İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Hepimiz Irak savaşının hatalarını hatırlıyoruz ve bunlardan ders çıkardık. İngiltere'nin hamlelerinin hepsinin bir hukuki temeli ve iyi düşünülmüş bir planı olmalı" dedi.

Starmer ayrıca "Bu hükümet gökyüzünden rejim değişikliğine inanmıyor" diye konuştu.

Ayrıca, şu anki durumu parlamentoda oylaman gereği bulunmadığını, saldırı operasyonları için oylama sözü verdiğini ve durumun bu olmadığını vurguladı.

BBC Siyaset Muhabiri Nick Eardley Starmer'ın bu sözlerini "Başbakandan güçlü ve doğrudan Başkan Trump'la çelişkiye düşüren bir açıklama" diye yorumladı.

Starmer ayrıca "Başkan Trump, ilk saldırılara katılmama kararımıza katılmadı ama İngiltere'nin ulusal çıkarlarını değerlendirmek benim görevim. Bunu yaptım ve kararımın arkasındayım" dedi.

Üs kullandırma tartışması

Geçtiğimiz ay, İngiliz hükümetinin ABD'nin İran'a yönelik olası saldırılarını desteklemek için İngiliz askeri üslerini kullanmasına izin vermediği bildirilmişti.

BBC'nin edindiği bilgilere göre, İngiltere'nin üsleri kullandırma kararından sonra ABD'nin İran'ın füze rampalarına yönelik saldırılar için İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford ve Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üslerini kullanması muhtemel.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "anlaşma yapmamaya karar vermesi" durumunda iki üssün operasyonlar için kullanmasının "gerekli olabileceğini" söylemişti.

Her iki üs de geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevleri yürütmek için kullanılmıştı.

ABD ve İsrail Cumartesi sabahı erken saatlerde İran'a saldırılar başlattı, Trump İran halkına hükümeti devirme çağrısı yaptı.

Keir Starmer ise 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İngiliz uçaklarının Ortadoğu'da müttefiklerini ve vatandaşlarını korumak amacıyla yürütülen savunma operasyonu kapsamında "havada" olduğunu, ancak İngiltere'nin saldırılarda "hiçbir rol oynamadığını" vurguladı.

Starmer 1 Mart akşamı sosyal medyada yayınladığı video mesajında ise, İngiliz uçaklarının İran saldırılarını başarıyla engellediğini belirtti.

Körfez'deki müttefiklerinin destek çağrısına yanıt verdiklerini söyleyen Starmer, bölgede en az 200 bin İngiliz vatandaşının bulunduğunu (bunlar arasında yerleşik kişiler, tatilde olanlar ve transit yolcular da bulunuyor) belirtti.

Starmer "Tehdidi durdurmanın tek yolu, füzeleri kaynağında, depolama alanlarında veya füzeleri ateşlemek için kullanılan fırlatma rampalarında imha etmek" diye ekledi.

Starmer şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri, bu özel ve sınırlı savunma amacı için İngiliz üslerini kullanma izni talep etti."

"İran'ın bölgeye füze fırlatmasını, masum sivilleri öldürmesini, İngilizlerin hayatını riske atmasını ve olaya karışmamış ülkeleri vurmasını önlemek için bu talebi kabul etme kararı aldık."