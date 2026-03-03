  • BIST 12433.5
  • Altın 7610.33
  • Dolar 43.9501
  • Euro 51.5416
  • Lefkoşa 3 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKATrump ve Starmer arasında görüş ayrılığı: 'Gökyüzünden rejim değişikliğine inanmıyoruz'

Çağdal Benzine zam olmayacağını açıkladı: Böyle bir beklenti yok

» »
Orta Doğu’daki çatışma ortamı, brent petrolde sert bir yükselişe neden oldu. Kıbrıs’ta halk ‘benzine zam gelebilir’ endişesiyle benzin istasyonlarına akın etti; Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, itidal çağrısı yaptı
Çağdal Benzine zam olmayacağını açıkladı: Böyle bir beklenti yok

Orta Doğu’daki çatışma ortamına bağlı artan jeopolitik ve politik risklerin, akaryakıt fiyatlaması üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine yönelik iddialar, gözleri pompa fiyatlarına çevirdi.

ABD ve İsrail’in saldırılarına İran’ın misillemesinin Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Ürdün ve Irak’taki hedeflerin vurulması olmasının akabinde birçok petrol şirketi, Hürmüz Boğazı üzerinden ham petrol sevkiyatını askıya aldı. Avrupa’da gaz fiyatları, haftaya yüzde 20’nin üzerinde artışla başlarken; petrol fiyatları da Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla artan arz endişelerinin etkisiyle sert bir yükseliş kaydetti.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,96 dolardan işlem gördu.

Küresel gerginlikten KKTC de payını aldı. Başkent Lefkoşa’da benzine zam geleceği yönündeki iddialar nedeniyle bu akşam saatlerinde benzin istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

KIBRIS’a konuşan, Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal ise akaryakıtta fiyat düzenlemesinin, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının uhdesinde olmakla birlikte, sektörde bu yönde bir beklentinin olmadığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İran İHA'sı Kıbrıs'ta İngiliz üssüne düştü, iki İHA engellendi02 Mart 2026 Pazartesi 18:42
  • Ertuğruloğlu: "Vatandaşlarımız güvenli bölgelerde kalsınlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar"02 Mart 2026 Pazartesi 18:39
  • Yunanistan, artan gerilim üzerine Güney Kıbrıs’a fırkateyn ve F-16 gönderiyor02 Mart 2026 Pazartesi 18:05
  • İranlı Komutandan Kıbrıs’a Füze Tehdidi02 Mart 2026 Pazartesi 16:52
  • Akrotiri'dan savaş uçakları havalanıyor!02 Mart 2026 Pazartesi 13:10
  • EasyJet'in İngiltere-Kıbrıs uçuşları Perşembe gününe kadar iptal02 Mart 2026 Pazartesi 12:41
  • Zeki Çeler: Savaşın gölgesi Kıbrıs’a da düştü, sivilleri hedef alan vahşet derhal durmalı02 Mart 2026 Pazartesi 12:09
  • Akrotiri üsleri, topraklarına bir insansız hava aracı düşmesinin ardından alarma geçti02 Mart 2026 Pazartesi 09:52
  • Genel Kurul yasama göreviyle toplanacak02 Mart 2026 Pazartesi 09:32
  • Karpaz Koruma Derneği’nden Dipkarpaz’da kırsal kesim arsası verilmesi çağrısı01 Mart 2026 Pazar 15:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti