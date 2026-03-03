Çağdal Benzine zam olmayacağını açıkladı: Böyle bir beklenti yok

Orta Doğu’daki çatışma ortamı, brent petrolde sert bir yükselişe neden oldu. Kıbrıs’ta halk ‘benzine zam gelebilir’ endişesiyle benzin istasyonlarına akın etti; Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, itidal çağrısı yaptı

Orta Doğu’daki çatışma ortamına bağlı artan jeopolitik ve politik risklerin, akaryakıt fiyatlaması üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine yönelik iddialar, gözleri pompa fiyatlarına çevirdi.

ABD ve İsrail’in saldırılarına İran’ın misillemesinin Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Ürdün ve Irak’taki hedeflerin vurulması olmasının akabinde birçok petrol şirketi, Hürmüz Boğazı üzerinden ham petrol sevkiyatını askıya aldı. Avrupa’da gaz fiyatları, haftaya yüzde 20’nin üzerinde artışla başlarken; petrol fiyatları da Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla artan arz endişelerinin etkisiyle sert bir yükseliş kaydetti.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,96 dolardan işlem gördu.

Küresel gerginlikten KKTC de payını aldı. Başkent Lefkoşa’da benzine zam geleceği yönündeki iddialar nedeniyle bu akşam saatlerinde benzin istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

KIBRIS’a konuşan, Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal ise akaryakıtta fiyat düzenlemesinin, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının uhdesinde olmakla birlikte, sektörde bu yönde bir beklentinin olmadığını kaydetti.