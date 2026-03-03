İran Savaşı'nda dördüncü gün: Hürmüz Boğazı kapatıldı, Tahran'a yeni saldırı dalgası!

ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı dördüncü gününde devam ediyor. Pentagon operasyonların devam edeceği mesajını verdi. ABD Başkanı Trump ise "Savaşta henüz büyük dalga gelmedi" dedi. Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı.

07.10: İSRAİL BEYRUT'U VURUYOR

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını hedef aldı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

07.00: SAVAŞ DÖRDÜNCÜ GÜNÜNE GİRDİ

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmaya başlaması dördüncü gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarla ilgili Kongreye "savaş yetkileri" bildirimi göndererek, gerekmesi halinde ilave adımların mümkün olduğunu belirttiği bildirildi. ABD'nin "hızlı ve kalıcı" barıştan yana olduğunu kaydeden Trump, buna karşın mevcut koşullarda askeri faaliyetlerin süresi ve kapsamının öngörülemediğine işaret etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından operasyona ABD’nin de dahil olduğu bildirildi.

Yeni dalga bir İHA saldırısının gerçekleşmesi üzerine hava savunma sistemleri yoğun bir şekilde önleme faaliyeti yaptı. Bölgedeki gerilim dördüncü gününde de tırmanarak devam ediyor.

23:45: TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusu Tahran'da özellikle devlet televizyonu çevresinde oturanlara tahliye uyarısı yaptı. Tahran'ın Evin bölgesinin vurulacağı duyuruldu. Kısa bir süre sonra İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlatıldığı açıklandı.

23:08: CENTCOM: 6 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı" ifadelerine yer verildi.

22:11: İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran Devrim Muhafızları Komutanı, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını ve geçmeye çalışan her geminin ateşe verileceğini söyledi.

21:56: ABD: 11 İRAN GEMİSİNİ İMHA ETTİK

ABD ordusu, İran'da ilk 48 saatte 1250'^den fazla hedefi vurduklarını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı ise toplamda 11 İran gemisini imha ettiklerini duyurdu.

21:53: ARAKÇİ: BÖLGE ÜLKELERİ İLE SAVAŞTA DEĞİLİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Hamaney'i öldürmesinin ciddi sonuçları olacağını söyledi. Bölge ülkeleri ile savaşta olmadıklarının ifade eden Arakçi, "Bölge ülkeleri İran'ı vurduğu için ABD'ye baskı uygulamalı" dedi. Arakçi, ABD'nin nükleer müzakereler sırasında İran'a saldırarak diplomasiye ihanet ettiği de sözlerine ekledi.

21:25: DOHA'DA PATLAMA SESLERİ

Katar merkezli haber kanalı El Cezire, başkent Doha'da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

21:08: BİR KUVEYT ASKERİ ÖLDÜ

Kuveyt ordusu, silahlı kuvvetler operasyonu esnasında bir donanma askerlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

20:48: TRUMP 'KARA HAREKATI' İHTİMALİNİ YOK SAYMADI

Trump, Washington Post'a yaptığı açıklamada, gerekli olması halinde İran'a kara birlikleri gönderme olasılığını dışlamayacağını söyledi. ABD Başkanı, "'Asla Amerikan postalları toprağa ayak basmayacak' diyen diğer ABD başkanlarının aksine bunu söylemiyorum" ifadelerini kullandı.

20.04: LÜBNAN'DA ÖLÜ SAYISI 52'YE ÇIKTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkilisin yapmış olduğu açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'a yapmış olduğu saldırılarında ölü sayısı 52'ye çıktı, en az 150 kişi de yaralandı.

19.29: ABU DABİ'DE YAKIT DEPOSUNDA YANGIN

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Musaffah Yakıt Deposu'na dron saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası depoda yangın çıktı.

19.02: TRUMP: İRAN'IN FÜZE PROGRAMI BÜYÜK BİR TEHDİT TAŞIYORDU

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. "İran'ı nükleer programını yeniden inşa etmemeleri konusunda uyarmıştık. İran rejiminin füze programı büyük bir tehdit oluşturuyordu. İran balistik füze programını yasaklı nükleer silahlarını üretmek için kalkan olarak kullanmak istedi. Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlara sahip İran, ülkemiz için büyük bir tehdit olacaktı. Bunun olmasına izin veremezdim" dedi. Nükleer silahlara sahip bir İran'a ABD tarafından tolerans gösterilemeyeceğini söyleyen Trump, "Bu bizim saldırmak için en son ve en iyi şansımızdı. Şimdiye kadar 10 İran gemisini batırdık. Anlaştığımızı sanmıştık ama geri adım attılar. Bu insanlarla anlaşmanın imkansız olduğunu gördük. Kolayca galip geleceğiz. Benim için 'Bir haftada sıkılır' dediler, asla sıkılmam. 'İran'ın askeri liderliğini ortadan kaldırmak için 4-5 hafta gerekir' demişlerdi, bir günde hallettik" diye konuştu.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Bu bizim saldırmak için en son ve en iyi şansımızdı" dedi.

18.40: YUNAN SAVAŞ UÇAKLARI GÜNEY KIBRIS'TA

Yunan F-16 savaş uçaklarının Güney Kıbrıs’a ulaştığı bildirildi.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, dört Yunan savaş uçağının Güney Kıbrıs'a ulaştığını saat 18.40'da X platformundaki hesabından uçakların videosunu paylaşarak duyurdu.

17.48- STARMER: İRAN'IN YAKLAŞIMI GİDEREK DAHA PERVASIZ HAL ALIYOR

İngiltere Başbakanı Starmer, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin Amerikan bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını söyledi. İran'ın yaklaşımının giderek daha pervasız bir hal aldığını belirten Starmer, "Kıbrıs'taki üssümüze yönelik saldırının sorumlusu biz değiliz. Bölgede savunma amaçlı adımlar atmayı sürdüreceğiz. İlk aşamada İran saldırılarına katılmama kararımın arkasındayım" diye konuştu.

17.45: TRUMP: BÜYÜK DALGA HENÜZ GELMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CNN'e yaptığı açıklamada "Savaşta henüz büyük dalga gelmedi" dedi. Trump, İran'ın planının ne olduğunu ve ülkenin yeni liderinin kim olacağını bilmediklerini söyledi.

17.15- KATAR: İRAN'DAN GELEN İKİ SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

Katar Hava Kuvvetleri, İran'da gelen iki Su-24 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

17.12: AĞROTUR’DA KAPI KAPI TAHLİYE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ağrotur’da tahliye çalışmaları kapsamında kapı kapı ziyaretler sürüyor. Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler, yaşlılar ve bebekli aileler dahil 80 kişi Limasol’daki otellere yerleştirildi.

Limasol Devlet Fuar Alanı’nda şu ana kadar yardım talebinde bulunan olmadığı bildirildi. Yerel bir okul salonu ise ihtiyaç duyanlar için hazır hale getiriliyor.

Sivil Savunma ekiplerinin, tahliyeyi reddeden son sakinleri ikna etmek amacıyla üçüncü kez kapı kapı ziyaret yaptığı, ancak zorunlu tahliye için yasal bir çerçeve bulunmadığı kaydedildi. Tahliye edilenlerin ne zaman evlerine dönebileceğine ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

16.51: YUNAN FİRKATEYNLERİ VE F-16’LAR KIBRIS YOLUNDA

Yunanistan’ın “Kimon” ve “Psara” fırkateynleri ile iki F-16 savaş uçağını Kıbrıs’a gönderme kararı aldığı bildirildi.

“Psara” fırkateyninin yerli üretim “Centaur” anti-drone elektronik harp sistemiyle donatıldığı, konuşlandırmanın adanın hava savunma ve insansız hava araçlarına karşı kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

16.49: PALMAS VE DENDİAS YARIN GÖRÜŞECEK

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Yunan Genelkurmay Başkanı ile yarın bir araya geleceklerini açıkladı. Görüşmede güvenlik durumunun ve alınabilecek ilave önlemlerin değerlendirileceği kaydedildi.

16.43: FRANSA’DAN DOĞU AKDENİZ’E UÇAK GEMİSİ

Fransa’nın uçak gemisi Charles de Gaulle’ün Doğu Akdeniz’e yönlendirildiği bildirildi. Geminin Rafale savaş uçakları taşıdığı ve bölgedeki askeri hareketliliğin artabileceğine işaret ettiği yorumları yapıldı.

16.30: PARALİMNİ–DERYNEİA BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Paralimni–Deryneia Belediyesi, RAF Ağrotur ve İngiliz Üsleri’ne ilişkin gelişmeler konusunda yetkili makamlarla temas halinde olduklarını belirterek, bölgede yaşayanlar için şu aşamada endişe gerektirecek bir durum bulunmadığını duyurdu.

Vatandaşlara yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan bilgi almaları çağrısı yapıldı.

16.26: ABD “REJİM DEĞİŞİKLİĞİ AMAÇ DEĞİL” DEDİ, İRAN GÖRÜŞMELERİ REDDETTİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik saldırıların amacının rejim değişikliği olmadığını söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ise operasyonların “tek gecelik” olmayacağını, bir süre devam edeceğini açıkladı.

İran yönetimi ise Washington ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü, Dubai, Abu Dabi ve Doha’da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran Kızılayı’na göre ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana İran’da en az 555 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Kuveyt’te dört ABD askerinin öldüğünü doğruladı ve yeni kayıpların olabileceğini söyledi.

16.05: TAHRAN’IN BATISINDA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

AFP muhabirleri, Tahran’ın batısında yerel saatle 16.15 sıralarında en az iki güçlü patlama meydana geldiğini bildirdi. İran basını da patlamaları doğruladı.

15.24: TRUMP’TAN STARMER’A ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ın İran bağlantılı operasyonlar için İngiliz üslerinin kullanımına başlangıçta mesafeli yaklaşmasından “hayal kırıklığı” duyduğunu söyledi. İngiliz basını ise RAF Ağrotur’a yönelik İHA saldırısının, üslerin kullanımına izin verilmesinin ardından gerçekleşmesine dikkat çekti.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: İKİ İHA ENGELLENDİ

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Kıbrıs’a doğru yönelen iki İHA’nın zamanında engellendiğini açıkladı.

Letymbiotis, Yunanistan’dan iki fırkateyn ve iki F-16’nın adaya gönderileceğini doğruladı. Baf Havalimanı’ndaki tedbirlerin, Ağrotur’daki İngiliz üslerine yönelen İHA’lar nedeniyle alındığını belirtti.

Kıbrıs hava sahasının açık olduğunu ifade eden Sözcü, adaya iki balistik füze yöneldiği iddialarının doğrulanmadığını söyledi.

İngiltere’ye rahatsızlığın “en sert şekilde” iletildiğini kaydeden Letymbiotis, hedefin Kıbrıs Cumhuriyeti değil, Ağrotur’daki İngiliz üsleri olduğunu vurguladı.

13.48: KATAR, LNG ÜRETİMİNİ DURDURUYOR

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ABD-İsrail operasyonuna cevap olarak Körfez ülkelerini de vurmasına tepki gösterdi. Bakanlık, "İran, halkımıza yönelik bu açık saldırının bedelini ödemek zorunda. Bu tür bir saldırı, karşılıksız bırakılamaz." ifadelerini kullandı. İran'ın Katar Uluslararası Havalimanı da dahil sivil altyapıyı hedef aldığını söyledi ve Katar'ın şu anda İran hükümetiyle görüşmediğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulmuş, 16 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Katar devletinin sahip olduğu QatarEnergy, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimini durduracağını açıkladı.

13.38: YUNANİSTAN GÜNEY KIBRIS'A GEMİ VE UÇAK GÖNDERİYOR

Yunanistan, adaya yönelik saldırılar ve artan güvenlik riski nedeniyle Güney Kıbrıs'a fırkateynler ve F-16 savaş uçakları gönderme kararı aldı. Atina, kriz süresince Güney Kıbrıs’ın savunmasına destek vereceğini açıkladı.

13.33: LÜBNAN: HİZBULLAH'IN ASKERİ FAALİYETLERİNİ YASAKLAYACAĞIZ

Reuters'a konuşan bir İsrailli askeri yetkili, İsrail'in Lübnan'a karşı işgal dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi sonrası İsrail'e yönelik saldırı başlatmıştı, İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurmaya başladıklarını açıkladı. Daha sonra İsrail ordusu sözcüsü, Lübnan'ın işgali için henüz bir plan yapılmadığını söyledi ve İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki varlığını genişlettiğini ifade etti. İsrail ordusu daha sonraki açıklamasında Beyrut'ta bir üst düzey Hizbullah üyesini vurduklarını açıkladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da Hizbullah'ın İsrail'e füzelerle karşılık vermesine tepki gösterdi. Selam, Lübnan'ın Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklayacağını söyledi.

13.30: KUVEYT'TE 3 ABD UÇAĞI DOST ATEŞİYLE DÜŞTÜ

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'te birkaç ABD savaş uçağı düştü. Tüm mürettebat üyelerinin durumunun stabil olduğu belirtildi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 3 F-15E tipi savaş uçağının İran operasyonunda yer aldığını ve Kuveyt hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıkladı. 6 mürettebatın da sağ olarak kurtulduğu belirtildi.

13.20: İSRAİL: TAHRAN'A YENİ SALDIRILARA BAŞLADIK

İsrail ordusu Tahran'a yeni saldırılara başladıklarını duyurdu. İran devlet televizyonu Tahran'da patlama seslerinin geldiğini belirtti. İranlı Tesnim ajansı İranlı diplomatik polis merkezinin saldırılarda hedef alındığını öne sürdü. Saldırıların gölgesinde İran Savunma Bakanlığı'na geçici olarak Seyyid Mecid bin El Rıza'nın atandığını duyurdu.

13.10: RUM HÜKÜMET SÖZCÜSÜ, İHA'LARIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ağrotur’daki İngiliz üslerine doğru hareket eden iki insansız hava aracının zamanında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Letymbiotis, söz konusu İHA’ların RAF Ağrotur yönüne ilerlediğini belirterek, gerekli müdahalenin gecikmeksizin yapıldığını ifade etti.

Olayla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, güvenlik birimlerinin durumu yakından takip ettiği kaydedildi

13.00: HAVA SAHASINDA İHA TESPİT EDİLDİ: BAF HAVALİMANI'NIN BOŞALTILMASI EMRİ VERİLDİ

Hava sahasında insansız hava aracı (İHA) tespit edilmesi üzerine Paphos International Airport’ta alarm verildi.

Philenews’ün haberine göre İHA saptanmasının ardından havalimanındaki yolcular ve personel ile havalimanına yakın bölgelerin derhal boşaltılması emri verildi. Güvenlik birimlerinin bölgede önlem aldığı bildirildi.

12.30: İNGİLİZ ÜSSÜ'NDE SİRENLER ÇALIYOR

Philenews’in haberine göre, RAF Akrotiri’de devam eden bir güvenlik tehdidine ilişkin ihbarlar üzerine sirenler devreye girdi.

İngiliz Üsler Yönetimi’nin bölge sakinlerine evlerine dönmeleri ve ikinci bir duyuruya kadar içeride kalmaları yönünde talimat verdiği kaydedildi. Üs içerisinde yoğun hareketlilik yaşandığı, savaş uçaklarının havalandığı ve personele gönderilen mesajda “devam eden güvenlik tehdidi” ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

Gece saatlerinde üsse insansız hava aracı düştüğü ve sınırlı maddi hasar oluştuğu açıklanmıştı.

12.27: DEVRİM MUHAFIZLARI: NETANYAHU'NUN OFİSİNİ VURDUK

İran’ın Tesnim Haber Ajansı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun başbakanlık ofisinin vurulduğunu öne sürdü.

Açıklamada Netanyahu’nun akıbetinin bilinmediği iddia edildi. İsrail makamlarından henüz resmi doğrulama gelmedi.

12.15: KUDÜS VE AĞROTUR ÜSSÜ'NDE ALARM

İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların devreye girdiği bildirildi. Kudüs’te patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Aynı saatlerde Güney Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’nde de sirenlerin çaldığı ve bazı uçakların havalandığı ifade edildi.

11.27: KATAR, İRAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran’ın ABD-İsrail operasyonuna karşılık Körfez ülkelerini hedef almasına tepki gösterdi.

İran’ın sivil altyapıyı, Katar Uluslararası Havalimanı dahil, hedef aldığı öne sürüldü. Doha’da patlama sesleri duyulduğu ve 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

11.21 İSRAİL: BEYRUT'TA ÜST DÜZEY BİR HİZBULLAH ÜYESİNİ VURDUK

İsrail ordusu, Beyrut’ta üst düzey bir Hizbullah üyesinin hedef alındığını açıkladı.

Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırılarının sürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti, 149 kişi yaralandı.

11.18: İRAN: İSRAİL VE ABD NATANZ NÜKLEER TESİSLERİNİ VURDU

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki temsilcisi, ABD ve İsrail’in Natanz Nükleer Tesisleri’ni hedef aldığını açıkladı. Tesis daha önce de saldırıya uğramıştı.

11.13: İRAN'DA OKULDA ÖLENLERİN SAYISI 165 OLDU

İran’ın güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 165’e yükseldiği açıklandı. İran makamları saldırının ders saatinde gerçekleştiğini bildirdi.

10.59: İRAN, SUUDİ PETROL RAFİNERİSİNİ VURDU

İran’ın insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan’daki Aramco’nun Ras Tanura Rafinerisi’ni hedef aldığı bildirildi. Rafineride çıkan yangının kontrol altına alındığı ve petrol tedarikinin etkilenmediği açıklandı.

10.22: ÜÇ GÜNDE İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 500'Ü AŞTI

İran Kızılayı, savaşın başlangıcından bu yana ülkede en az 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

10.19: İSRAİL: LÜBNAN'A KARŞI HER SEÇENEK MASADA

Reuters'a konuşan bir İsrailli askeri yetkili, İsrail'in Lübnan'a karşı işgal dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi sonrası İsrail'e yönelik saldırı başlatmıştı, İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurmaya başladıklarını açıklamıştı.

10.14: İRAN, SUUDİ PETROL RAFİNERİSİNİ VURDU

İran'ın insansız hava araçlarıyla Suudi petrol firması Aramco'nun Ras Tanura Rafinerisi'ni vurduğu açıklandı. Suudi Arabistan'ın doğu kıyısında, Basra Körfezi'nde bulunan Ras Tanura, ülkenin başlıca petrol rafinerilerinden biri olarak görülürken, saldırının ardından rafineride yangın çıktı.

09.54: KUVEYT'TE BİRKAÇ ABD UÇAĞI DÜŞTÜ

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'te birkaç ABD savaş uçağı düştü. Tüm mürettebat üyelerinin durumunun stabil olduğu belirtilirken uçakların nasıl düştüğüne dair detaylar henüz paylaşılmadı

09.07: ÇİN, OPERASYONLARI DURDURUN ÇAĞRISI YAPTI

Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD ve İsrail'in İran'a saldırması uluslararası hukuk ihlalidir, tüm taraflar askeri operasyonları durdurmalı" çağrısında bulundu. Açıklamada savaşın yayılması tehlikesinden endişe duyulduğu belirtilirken, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesine dair de Çin "uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşıyız" ifadesi kullanıldı.

08.10: KUVEYT'TE BİR SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

ABD'nin Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü'ne 10 km uzaklıkta bir savaş uçağı düştü. Cep telefonu kameralarıyla uçağın düşme anı kaydedilirken pilotun da paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtildi. Sağ kurtulan pilotun daha sonra bir otomobilin bagajına konulduğu sosyal medyaya yansıyan videolarda görüldü. Uçağın neden düştüğü ve kaza mı saldırı mı soruları şimdilik yanıtsız kalırken resmi açıklama da henüz gelmedi.

07.47: İSRAİL LÜBNAN'I VURMAYA BAŞLADI, 31 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle İsrail'e yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurduklarını açıkladı. Lübnan'da ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 149 kişi yaralandı. Lübnan Adalet Bakanı, İsrail'e yapılan saldıranların tutuklanması emrini verdi.

07.10: TÜRKİYE İRAN'LA SINIR GEÇİŞİNİ KISITLADI

Türkiye Ticaret Bakanlığı İran ile olan 3 sınır kapısından karşılıklı günlük yolcu geçişlerinin askıya alındığını açıkladı. Bakanlık İranla ticari yük geçişlerinin ise kontrollü ve şartlı şekilde devam edeceğini belirtti.

SAVAŞTA ÜÇÜNCÜ GÜNE GİRİLDİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran operasyonunda üçüncü güne girildi. Gece saatlerinde İsrail Lübnan topraklarına saldırı düzenledi. İsrail "önemli bir Hizbullah komutanının vurulduğunu" duyurdu. Tahran'a da yeni hava saldırıları düzenlendi. İngiltere Savunma Bakanlığı da İran'ın, Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan Ağrotur Hava Üssü'ne yönelik saldırılarına karşılık verdiklerini açıkladı. Bu gelişme, İngiltere'ninin üslerini kullanıma açması kararından birkaç saat sonra geldi. Bu gelişmelerin üzerine İngiltere, Ağrotur Üssü'nde zorunlu olmayan personelin tahliye edilmesini planladığını duyurdu. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani de "Washington ile görüşmeleri yeniden başlatma girişiminde bulundu" iddiasını yalanlayarak, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz." dedi. Savaşta üçüncü güne girilirken Doha ve Dubai'de patlama seslerinin geldiği belirtildi.

05.07: 170 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

04.41: AĞROTUR ÜSSÜ'NE İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞTÜ

Kıbrıs’taki Akrotiri İngiliz Üssü’nde gece yarısından kısa bir süre sonra meydana gelen drone saldırısı sonrası güvenlik alarmı verildi. Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, yaptığı açıklamada, üsse sınırlı hasara yol açan bir insansız hava aracının (drone) düştüğünü doğruladı.

03.50: İSRAİL LÜBNAN'I BOMBALIYOR

İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği belirtilen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı.

Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.

03:37 TRUMP: İRAN'I YÖNETECEK 3 ADAYIM VAR

ABD Başkanı Trump New York Times'a İran saldırısı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu: "İran'ı yönetmek için 3 çok iyi adayım var. Savaş 4-5 hafta sürebilir. İran’da Venezuela’daki senaryo olsa mükemmel olur. Devrim Muhafızlarının ve üst düzey subayların silahlarını halka teslim etmesini umuyorum"

02.43: KERKÜK'TE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ın Kerkük kentinde eğitime 2 gün ara verildi.

Kerkük yerel idaresinden yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı kentte eğitime 2 gün ara verildiği belirtildi.

02.42: İSRAİL: İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATILDI

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran’daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, İran'a karşı ABD ile birlikte başlattıkları büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.

00.52: İNGİLTERE: ABD ÜSSÜMÜZÜ KULLANABİLİR

İngiltere Başbakanı Starmer: Washington, savunma amacıyla İngiliz üslerini kullanmak için izin istedi. Washington'ın, İran'ın bölge genelinde füze fırlatmasını önlemek için İngiliz üslerini kullanma talebi kabul edildi.