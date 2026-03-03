Trump’ın İran saldırısını ABD’lilerin sadece dörtte biri destekliyor

Reuters-Ipsos anketine göre, katılımcıların yarısından fazlası başkanın ABD çıkarlarını ilerletmek için güç kullanmaya çok çabuk başvurduğunu düşünüyor

Yeni bir ankete göre, Amerikalıların sadece dörtte biri Donald Trump'ın İran'a yönelik hava saldırılarını destekliyor ve çoğu, başkanın askeri güç kullanmaya fazla istekli olduğuna inanıyor.

Cumartesi sabahı erken saatlerde İsrail ordusuyla birlikte düzenlenen saldırıları onaylayanların oranı dörtte birden biraz fazlayken (yüzde 27), katılımcıların yüzde 43'ü onaylamadı ve yüzde 29'u emin olmadığını söyledi.

Reuters/Ipsos anketine göre katılımcıların yüzde 56'sı, son aylarda Suriye, Nijerya ve Venezuela'ya yapılan saldırıların ardından başkanın ABD çıkarlarını ilerletmek için güç kullanmakta fazla aceleci davrandığını düşünüyor.

Demokratların büyük çoğunluğu (yüzde 87) bu görüşü savunurken, Cumhuriyetçilerin neredeyse dörtte biri de (yüzde 23) Trump'ın güç kullanmaya fazla istekli olduğu fikrinde.

Anket, ABD ve İsrail'in saldırıları devam ederken ancak Amerikan zayiatının açıklanmasından önce yapıldı. ABD Merkez Komutanlığı'na göre, pazar günü itibarıyla Destansı Öfke Operasyonu'nda üç ABD askeri öldü ve 5 asker de yaralandı.

Merkez Komutanlığı, "Hayatını kaybeden askerlerimizin kimlikleri de dahil" ek bilgileri, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonrasına kadar açıklamayacağını söyledi. Askerlerin nerede veya hangi koşullar altında öldürüldüğü henüz bilinmiyor.

Cumhuriyetçilerin yarısından fazlası (yüzde 55) İran'a yönelik hava saldırılarını onayladığını söylese de ankete göre yüzde 42'si, "Ortadoğu'daki ABD askerlerinin öldürülmesine veya yaralanmasına" yol açarsa askeri bir harekatı destekleme ihtimallerinin daha düşük olduğunu belirtti.

Anket, İran'ın hava saldırılarında öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in intikamını alacağına dair yemin etmesinin ardından geldi. Saldırılarda Tahran'da yaklaşık 40 üst düzey İranlı yetkili hedef alındı. Öldürelenler arasında eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın da yer aldığı bildirildi.

Trump, Ortadoğu ülkesi misilleme yaparsa ABD'nin İran'a "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" karşılık vereceği konusunda uyardı.

Reuters/Ipsos anketine göre, başkanın onay oranı az miktar düşerek yüzde 39'a geriledi; bu oran, 18 - 23 Şubat'ta yapılan benzer bir ankete göre bir puan daha düşük.

İran'a yönelik saldırılar, Trump'ın Cumhuriyetçilerinin gelecek iki yıl boyunca Kongre'deki çoğunluklarını koruyup koruyamayacağını belirleyecek ara seçimlerin ilk ön seçimlerinden üç gün önce başladı.

Reuters/Ipsos anketleri, istikrarlı şekilde, seçmenlerin seçimlere doğru giderken dış ilişkiler yerine ekonomi hakkında çok daha fazla endişelendiğini gösteriyor.





*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

independent.co.uk/news/world/americas/us-politics

Independent Türkçe için çeviren: Çağatay Koparal