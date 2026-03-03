  • BIST 12433.5
  • Altın 7610.33
  • Dolar 43.9501
  • Euro 51.5416
  • Lefkoşa 3 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKATrump ve Starmer arasında görüş ayrılığı: 'Gökyüzünden rejim değişikliğine inanmıyoruz'

ABD, vatandaşlarına "Orta Doğu'yu terk edin" dedi!

» »
Savaşta 4. gün: İran, Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırdı; ABD, vatandaşlarına "Orta Doğu'yu terk edin" dedi!
ABD, vatandaşlarına "Orta Doğu'yu terk edin" dedi!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı 4. gününde devam ederken İran'ın misilleme saldırılarıyla birlikte Orta Doğu'da bölgesel bir çatışma endişesi sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) gece saatlerinde Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklarken İran da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne iki insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarının Orta Doğu'daki 10'dan fazla ülkeden ayrılması çağrısında bulundu. 

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin ABD’nin İsrail’in saldırı düzenleyeceğini öğrendikten sonra olası misillemelere karşı Amerikan güçlerini korumak amacıyla cumartesi günü İran’a “önleyici” bir saldırı düzenlediğini söyledi.

ABD ordusu, operasyonların cumartesi günü başlamasından bu yana İran’da 1250’den fazla hedefi vurduğunu duyururken İran'da hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi. 

Dün sabah saatlerinde çatışmaların Lübnan'a doğru kaymasıyla İsrail'le Hizbullah arasındaki karşılıklı ateş başlamıştı. Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırılarında en az 52 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

ABD Başkanı Donald Trump, ABD saldırılarının "tüm hedeflere ulaşılana kadar tam güçle süreceğini" ve "muhtemelen 4 ila 5 hafta devam edeceğini" söyledi. Trump daha sonra “çok daha uzun süre” devam etmeye hazır olduğunu ekledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Savaşın seyri değişiyor! İran, İsrail'i İlk kez yeni füzesiyle vurdu02 Mart 2026 Pazartesi 09:30
  • İsrail medyası, İran'ın geçici dini lideri Ayetullah Arif öldürüldü iddiası02 Mart 2026 Pazartesi 00:22
  • Lakadamyalı: Temsilciliklerimize 50 vatandaş başvurdu, hava sahasının açılmasını bekliyoruz01 Mart 2026 Pazar 19:25
  • Mahmud Ahmedinejad da öldü01 Mart 2026 Pazar 17:47
  • Pehlevi: Hamaney’in ölümüyle İran rejimi fiilen sona erdi01 Mart 2026 Pazar 15:12
  • İran medyası: ABD-İsrail saldırısında öldürülen Hamaney'in yerine geçici olarak atanan isim belli oldu01 Mart 2026 Pazar 15:10
  • İsrail Tahran'ı vuruyor, İran Ortadoğu'yu bombalıyor: Son gelişmeler neler?01 Mart 2026 Pazar 15:05
  • İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu01 Mart 2026 Pazar 14:53
  • ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da seyahat kaosu28 Şubat 2026 Cumartesi 18:01
  • Netanyahu'nun 'altıgen ittifak' vizyonu nedir, Türkiye için ne anlama geliyor?28 Şubat 2026 Cumartesi 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti