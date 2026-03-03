ABD, vatandaşlarına "Orta Doğu'yu terk edin" dedi!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı 4. gününde devam ederken İran'ın misilleme saldırılarıyla birlikte Orta Doğu'da bölgesel bir çatışma endişesi sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) gece saatlerinde Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklarken İran da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne iki insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarının Orta Doğu'daki 10'dan fazla ülkeden ayrılması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin ABD’nin İsrail’in saldırı düzenleyeceğini öğrendikten sonra olası misillemelere karşı Amerikan güçlerini korumak amacıyla cumartesi günü İran’a “önleyici” bir saldırı düzenlediğini söyledi.

ABD ordusu, operasyonların cumartesi günü başlamasından bu yana İran’da 1250’den fazla hedefi vurduğunu duyururken İran'da hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Dün sabah saatlerinde çatışmaların Lübnan'a doğru kaymasıyla İsrail'le Hizbullah arasındaki karşılıklı ateş başlamıştı. Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırılarında en az 52 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD saldırılarının "tüm hedeflere ulaşılana kadar tam güçle süreceğini" ve "muhtemelen 4 ila 5 hafta devam edeceğini" söyledi. Trump daha sonra “çok daha uzun süre” devam etmeye hazır olduğunu ekledi.