Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

»
İçişleri Bakanlığı, hakkında tutuklama kararı verilen Tanju Özcan'ı Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.
Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, dün tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçici bir tedbirle görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2026 tarih ve 2026/48 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak çişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Ekrem Serin, Buse Özkan ve Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar Müdürlüğü çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel gözaltına alınmıştı.

Bolu Sulh Ceza Mahkemesi; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına karar vermişti. Tutuklama talebiyle sevk edilen Bolu Belediyesi meclis üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.

