Temu 62 bin 500 liralık şirketle Türkiye'de yeniden faaliyette, alışverişler başladı

SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

»
6 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 30 Euro altındaki ürünlere uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürünün kaldırılması sonrasında Temu yeni hamlede bulundu ve yurt dışından alışverişler yeniden başladı.
Yurt dışından alışveriş yapanları ilgilendiren önemli gelişme ortaya çıktı. Son yıllarda popüler olan Çinli e-ticaret devi Temu, Türkiye'de yeniden faaliyete geçti.

Geçtiğimiz Temmuz ayının sonlarında 250 bin lira olarak taahhüt edilen sermayeyle kurulan, ödenmiş sermayesi 62 bin 500 lira olan Whaleco Turkey Teknoloji Anonim Şirketi, Temu'dan alınan ürünlerin ithalat işlemlerini gerçekleştirerek vatandaşlara yurt dışından alışverişi mümkün hale getirdi.

 

ŞİRKETİN YETKİLİSİ ABD'DE İKAMET EDİYOR

İrlanda merkezli Whaleco Technology Limited'in Türkiye'de kurduğu Whaleco Turkey Teknoloji A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi Çinli Qin Sun, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyor.

 

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Temu'nun kurduğu WhaleCo şirketi, resmi ithalatçı olarak faaliyet gösterecek. Vergiler alışveriş sırasında ödenecek, gümrük işlemlerini de şirket organize edecek. Böylece alışveriş yapanlar gümrük müşaviriyle anlaşıp büyük paralar ödeyerek ürünleri teslim almak yerine, e-ticaret sitesinden alışverişini yaparak olarak ürüne ulaşacak.

A kişisi Temu üzerinden sipariş oluşturduğunda ilgili ürüne ait vergiyi alışveriş anında ödüyor. Ürünler bireysel ithalat kapsamında değil, WhaleCo üzerinden ticari ithalat kapsamında ülkeye giriş yapacağı için tüm işlemleri WhaleCo yürütüyor. Böylece alışveriş yapan kişiler gümrük beyanı gibi belgelerle uğraşmıyor.

 

ALIŞVERİŞE ALT SINIR KONULDU

Temu'dan yapılacak alışverişe alt sınır getirildi ve 580 lira olarak belirlendi. 580 liranın altında verilen siparişler işleme alınmıyor.

 

TÜRKİYE'DE BULUNMAYAN, ÜRETİMİ OLMAYAN BİRÇOK ÜRÜN VAR

Türkiye'de üretimi yapılmayan, bulunmayan ürünler Çin'de çok uygun fiyatlara satılabiliyor. Bu ürünlere erişimin kapatılmasının ardından Temu'nun attığı WhaleCo adımının engellenip engellenmeyeceği henüz bilinmiyor.

Diğer Çinli e-ticaret sitelerinin de aynı yöntemi kullanarak Türk vatandaşlarına satış yapması bekleniyor.

