  • BIST 12433.5
  • Altın 7101.24
  • Dolar 43.6435
  • Euro 51.8964
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Döviz güne nasıl başladı?

» »
Döviz güne nasıl başladı?
Döviz güne nasıl başladı?

Döviz güne nasıl başladı?

KKTC Güncel Kur Tabloları
KurAlışSatış
 USD43.5543.80
 EUR51.6552.00
 GBP59.3059.70
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sterlin 60 TL03 Şubat 2026 Salı 10:14
  • Çin Devlet Başkanı Şi'den yuan için rezerv para çağrısı02 Şubat 2026 Pazartesi 19:27
  • Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor02 Şubat 2026 Pazartesi 16:00
  • Gümüş rekor kırdı29 Ocak 2026 Perşembe 10:59
  • Dövizden rekor üzerine rekor29 Ocak 2026 Perşembe 10:43
  • İngiliz sterlini 60 TL28 Ocak 2026 Çarşamba 09:36
  • Döviz güne nasıl başladı?19 Ocak 2026 Pazartesi 09:27
  • Döviz güne nasıl başladı?15 Ocak 2026 Perşembe 09:52
  • Döviz güne nasıl başladı?12 Ocak 2026 Pazartesi 09:13
  • Dolardan yeni rekor09 Ocak 2026 Cuma 10:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti