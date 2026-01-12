Ana Sayfa
SON DAKİKA
Ana Sayfa
»
EKONOMİ
»
Para Borsa
12.01.2026 09:13
Döviz güne nasıl başladı?
Döviz güne nasıl başladı?
KKTC Güncel Kur Tabloları
Kur
Alış
Satış
USD
43.00
43.25
EUR
50.10
50.45
GBP
57.70
58.15
