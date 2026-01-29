Gümüş rekor kırdı

Emtia piyasasında geçen yıldan bu yana sert dalgalanmalar görülürken özellikle altın, gümüş gibi değerli metallerdeki yükselişler öne çıktı.

Gümüşün ons fiyatı 7 Ocak haftasını 79,90 dolardan kapatmıştı. Bugün (29 Ocak) 120 doları aşan ons gümüş fiyatı rekor kırdı.

An itibarıyla ons gümüş 119,8885 dolardan ilerliyor. Bir gram gümüş fiyatı 167,3366 lira.

Gram gümüş fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.

Gram gümüşün Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram gümüş değerini veriyor.