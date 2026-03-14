Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Dairesi, bugün 19.00’dan yarın 14.00’e kadar sağanak ve gökgürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklama, bölgede görülen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün 19.00’dan yarın 14.00’e kadar yer yer kuvvetli (metre kareye 21-50 kilogram) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, satşkın, dolu, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.