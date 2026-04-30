Yağışlı hava geri dönüyor

Meteoroloji Dairesi, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren beklenen yağışlı havanın pazartesi gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günleri ılık ve nemli, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günleri iç kesimlerde 26-29, diğer günlerde ise 22-25 ve sahillerde periyot boyunca 22-25 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Hava bugün ve yarın az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, pazar günü parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, pazartesi günü parçalı bulutlu yer yer sağanak, salı günü parçalı bulutlu ve çarşamba günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar ise, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli, pazar ve pazartesi günleri ise fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.