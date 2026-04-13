Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 11 – 17 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan hava durumu tahminine göre, 13 Nisan Pazartesi günü bölgede havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Periyodun ilk yarısında etkili olması öngörülen rüzgârın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu periyotta en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 derece dolaylarında seyretmesi öngörülmektedir.