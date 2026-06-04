  • BIST 13821.01
  • Altın 6603.03
  • Dolar 45.9693
  • Euro 53.6107
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALübnan: Hizbullah İsrail'e, İsrail Beyrut'a saldırmamayı kabul etti

Sadettin Saran'a hapis cezası

» »
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sadettin Saran'a hapis cezası

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

 

İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Saran katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Saran'ın bulunmaması nedeniyle son sözü alınamadı. Beyanda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu vekili, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Savunma yapan sanıkların avukatları ise, müvekkillerinin beraatlarını istedi.

2 YIL 6 AY HAPİS VE PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Saran ile kardeşi Kenan Saran'ın, 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis ile 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanıklar Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

 

NE OLMUŞTU?

 

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 2026 Dünya Kupası'nda yeni kurallar: Ağzını kapatan oyunculara kırmızı kart29 Nisan 2026 Çarşamba 09:29
  • Son dakika! Saadettin Saran'dan veda: Fenerbahçe seçime gidiyor28 Nisan 2026 Salı 13:07
  • Fenerbahçe, Tedesco'yla yollarını ayırdı28 Nisan 2026 Salı 09:37
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisi canlı izle | GS FB maçı şifresiz (Süper Lig maçı canlı yayın)26 Nisan 2026 Pazar 10:01
  • Dünya Kupası finali için dudak uçuklatan bilet fiyatları: 2 milyon doları aştı24 Nisan 2026 Cuma 11:02
  • Futbolda şampiyonluk gurubu oluşacak!06 Nisan 2026 Pazartesi 15:59
  • MTG’ye 3 maç saha kapama ve 20 bin TL para cezası03 Nisan 2026 Cuma 15:12
  • İran'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Katılmak için uygun şartlar yok'11 Mart 2026 Çarşamba 20:56
  • Fenerbahçe Avrupa'ya galibiyetle veda etti27 Şubat 2026 Cuma 11:15
  • Spor yazarları Juventus-Galatasaray maçını değerlendirdi: Bu geceki paniği sakın unutma!26 Şubat 2026 Perşembe 09:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti