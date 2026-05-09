Gençlik Gücü, 74 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu

AKSA Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü oldu. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya’yı mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, 74 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig kupasını kazandı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda, Kıbrıs Türk futbol tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan ekiplerinden Çetinkaya ile karşı karşıya gelen yeşil-beyazlı ekip, elde ettiği sonuçla şampiyonluğunu ilan etti.

China Bazaar Gençlik Gücü, bu başarıyla birlikte 74 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, statta kutlamalar yapıldı.

AKSA Süper Lig 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı.

 

