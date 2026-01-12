Fenerbahçe'nin Süper Kupa yağmurlukları 'yoğun ilgi' nedeniyle satışta

  • BIST 12254.83
Fenerium, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 2-0 yendiği Süper Kupa’daki yağmurlukları ‘yoğun ilgi’ gerekçesiyle satışa sundu.
Sarı ve lacivert renkteki yağmurluklara ilişkin karar, Fenerium’un X hesabından duyuruldu:

“Bir defa giymek için tasarlandı. Bir ömür saklanacak hatıraya dönüştü. 10 Ocak 2026 Turkcell Süper Kupa finalinde seyircimizin unutulmaz koreografisine konu olan ‘Yağmurluk’larımız yoğun ilgi sebebiyle şimdi Fenerium.com da satışta.”

Öte yandan Fenerium’un yağmurluk satışı için paylaştığı link, 16:00 itibarıyla hata veriyor.

 

Galatasaray’ın yağmurlukları gündem olmuştu

İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta Galatasaray’sa taraftarlarına kırmızı renk yağmurluklar vermiş, bunlar, ‘poşet’e benzetilip eleştirilmişti.

