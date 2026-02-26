  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

Basketbol U18 Kadın liginde Levent farkı

» »
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U18 Kılıf & Kılıf Kadınlar Ligi Final Serisi ilk maçla başladı.
Basketbol U18 Kadın liginde Levent farkı

Serinin açılış karşılaşmasında Levent Spor, rakibi Koop Spor karşısında etkili bir oyun sergileyerek parkeden 107-38’lik farklı galibiyetle ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Mücadelede Gamze Evin, 27 sayı ve 14 ribaundluk performansıyla double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Ernestine Nkweti ise 21 sayıyla takımına katkı sağlayan bir diğer isim oldu.

Final serisinin ikinci maçı, 27 Şubat saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbolda Gençler Birliği'nin bileği bükülmüyor23 Ocak 2026 Cuma 11:57
  • Potanın Nabzı uzun süreden sonra yeniden başlıyor21 Ocak 2026 Çarşamba 12:55
  • Rockets, Spurs'ü 111-106 yendi: Alperen Şengün 'triple-double'ı bir asistle kaçırdı21 Ocak 2026 Çarşamba 10:08
  • İskele Fırtınası Lefkoşa’da Esti: 86-4320 Ocak 2026 Salı 09:52
  • Potada Çetinkaya TSK ile Caesar Larnaka Gençler Birliği maçı BRT''2de19 Ocak 2026 Pazartesi 12:13
  • Şampiyon Koç Gjuka Larnaka Gençler Birliği’nde19 Ocak 2026 Pazartesi 11:04
  • Caesar Larnaka Gençler Birliği'nden farklı galibiyet: 86-5215 Ocak 2026 Perşembe 23:52
  • Basketbol ProLig’de haftanın maç programı açıklandı12 Ocak 2026 Pazartesi 10:10
  • Larnaka Gençler Birliği 2’de 2 yaptı: Şampiyonluğun en güçlü adayı!07 Ocak 2026 Çarşamba 10:08
  • Basketbol ProLig'de 2. Hafta açılış maçında Çetinkaya fırtınası30 Aralık 2025 Salı 22:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti