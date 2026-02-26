Basketbol U18 Kadın liginde Levent farkı

Serinin açılış karşılaşmasında Levent Spor, rakibi Koop Spor karşısında etkili bir oyun sergileyerek parkeden 107-38’lik farklı galibiyetle ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.
Mücadelede Gamze Evin, 27 sayı ve 14 ribaundluk performansıyla double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Ernestine Nkweti ise 21 sayıyla takımına katkı sağlayan bir diğer isim oldu.
Final serisinin ikinci maçı, 27 Şubat saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.