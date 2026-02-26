  • BIST 12433.5
Üstel ve Dürüst'e... Ses Kaydı ve 500 Bin STG Rüşvet iddiası!

Girne’de, 2017 yılında yapılması planlanan teleferik projesi işini almak isteyen bir iş insanı, dönemin Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e 200 bin, dönemin UBP Milletvekili Ünal Üstel’e 300 bin sterlin rüşvet verdiğini iddia etti.
Girne’de 2017 yılında yapılması planlanan teleferik projesini almak isteyen bir iş insanı, dönemin Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e 200 bin sterlin, dönemin UBP Milletvekili ve mevcut Başbakan Ünal Üstel’e ise toplam 300 bin sterlin rüşvet verdiğini iddia etti.

Kayıt Sosyal Medyada Yayınlandı

İddialar, Maypa tarafından bir telefon görüşmesinin sosyal medyada paylaşılmasıyla kamuoyunun gündemine geldi. Kayıtta konuştuğu öne sürülen iş insanı, Girne’de planlanan teleferik projelerinden birini üstlenebilmek amacıyla Üstel ile görüştüğünü ileri sürdü.

“Bakanlar Kurulu Gündemine Taşınmalı” İddiası

Telefon görüşmesinde yer aldığı belirtilen ifadelerde, Üstel’in projeyle ilgili sürecin ilerleyebilmesi için konunun öncelikle Bakanlar Kurulu gündemine taşınması gerektiğini söylediği öne sürüldü. İş insanı, bu süreçte Ulaştırma Bakanı’na rüşvet verilmesi gerektiğinin kendisine ifade edildiğini iddia etti.

200 Bin Sterlinlik Rüşvet İddiası

İş insanı, dönemin Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e 200 bin sterlin verdiğini öne sürerek, söz konusu parayı Üstel’in tarif ettiği şekilde “oturduğu koltuğun arasına bıraktığını” iddia etti.

Üstel’e 300 Bin Sterlin Verildiği Öne Sürüldü

Aynı kişi, daha sonra Üstel’in kendisine “artık bizi de görürsün” dediğini ileri sürerken, farklı zamanlarda üç ayrı noktada Üstel’e toplam 300 bin sterlin ödeme yaptığını savundu.

Market İddiası

İddialara göre söz konusu ödemenin son 100 bin sterlinlik kısmının, Girne Tapu Dairesi karşısında bulunan ve Üstel’e ait olduğu ileri sürülen bir markette gerçekleştirildiği öne sürüldü.

