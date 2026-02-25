  • BIST 12433.5
659 sürücü rapor edildi, 24 araç trafikten men edildi

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta 24 Şubat gecesi gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrollerinde toplam 659 sürücüye işlem yapılırken, 24 araç trafikten men edildi; 11 kişi ise tutuklandı.
659 sürücü rapor edildi, 24 araç trafikten men edildi

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta 24 Şubat gecesi gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde 659 sürücü rapor edildi, 24 araç trafikten men edildi; ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 11 kişi ile gümrüğe beyan edilmemiş elektronik nargile tasarruf eden 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 24 Şubat 2026 tarihinde 20.00–24.00 saatleri arasında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, bahis ofisleri ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerince 862 sürücü denetlendi. Kontrollerde 161 sürücü hız sınırını aşmak, 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 5 sürücü sigortasız, 12 sürücü muayenesiz, 45 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2 sürücü yıpranmış lastikli araç kullanmak, 49 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1 sürücü kasksız motosiklet kullanmak, 1 sürücü “dur” emrine uymamak ve 10 sürücü ışık kurallarına uymamak suçlarından olmak üzere toplam 287 kişi rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

GİRNE

Girne’de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar, oteller ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi. Denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği belirlenen 9 kişi tutuklandı. Ayrıca bir araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 5 elektronik nargile tespit edilmesi üzerine 1 kişi daha tutuklandı.

Trafik denetimlerinde 2 bin 305 sürücü kontrol edildi. 89 sürücü hız, 4 sürücü alkollü araç kullanma, 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanma, 21 sürücü sigortasız araç kullanma, 3 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanma, 6 sürücü emniyet kemeri takmama, 1 sürücü elektrikli scooter kurallarına uymama, 2 sürücü kasksız motosiklet kullanma, 1 sürücü susturucusuz egzoz kullanma ve 142 sürücü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 270 kişi rapor edildi. Ayrıca 24 araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis ofisleri ve halkın yoğun bulunduğu alanlar denetlendi. İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Trafik kontrollerinde 685 sürücü denetlendi. 21 sürücü hız, 1 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanma, 10 sürücü emniyet kemeri takmama, 2 sürücü ışık kurallarına uymama ve 68 sürücü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 102 kişi rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

