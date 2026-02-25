  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı için koordinasyon merkezi oluşturuldu

» »
Güney Kıbrıs’ta, Larnaka bölgesindeki dört köydeki mandıra ve besi çiftliklerinde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından dün Koordinasyon Merkezi oluşturulduğu ve hayvan itlaflarının başladığı belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı için koordinasyon merkezi oluşturuldu

Öte yandan, Avrupa Birliği’nin ise hastalıktan etkilenecek hayvan sahiplerine tazminat ödenmesi için harekete geçtiği kaydedildi.

Politis gazetesi: “Şap Konusunda Sorumlular Ortada – Ciddi Bir Krizin Daha Yönetiminde Hükümetten Bir Başarısızlık Daha – İtlaflar Yabancı Uzmanların Gözetiminde – KSED Larnaka Merkezinde Kriz Koordinasyon Merkezi Kuruldu – Aradip-Athienu’da Önlemler – Limasol’daki Mandıralarda Önlemler” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Tarım Bakanlığı, Veterinerlik Dairesi ve diğer birimlerin çok sayıda şap vakası tespit edilmesinin ardından müdahale etmekte geç kalınmakla suçlandıklarını yazdı.

Gazete, KKTC’de şap hastalığının Aralık ayında görülmesine karşın başta Rum Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Veteriner Dairesi’nin gerekli önlemleri almamakla suçlandıklarını belirtti.

Rum Meclisi’nde dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda konuşan hayvan üreticileri temsilcilerinin, Aralık ayından beridir hastalığın KKTC’deki varlığının biliniyor olmasına karşın Rum yetkilerin yeterince önlem almadıkları, aşılama yapmadıkları ve açıklamalarla durumu geçiştirdiklerini dile getirdiklerini belirten gazete, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun ise dünkü Meclis toplantısına katılmayarak “eleştiri oklarını üzerine çektiğini” vurguladı.

Koordinasyon Merkezi kuruldu

Gazete, Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nde dün sabah Rum Tarım ve Savunma Bakanları ile ilgili birim yetkililerinin bir toplantı gerçekleştirerek, şap hastalığıyla mücadeleyi koordine etme amaçlı bir kriz merkezi kurulması kararını aldıklarını aktardı.

Larnaka bölgesinde büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ve domuzlar olmak üzere 14 bine yakın hayvanda şap tespit edildiğini, ilk hayvan itlaf ve gömü işlemlerinin başladığını vurgulayan gazete, 24 saat aktif olacak merkezde Veteriner Dairesi, polis, itfaiye, RMMO, Larnaka Kaymakamlığı ve diğer bazı birimlerden yetkililerin bulunacağını ifade etti.

Özellikle “Aradippu” (Aradip) bölgesinde geniş önlemler alındığını yazan gazete, bölgede avlanma ve köpek gezdirme gibi faaliyetlerin de yasaklandığını aktardı.

İtlaf ve aşılamalara AB uzmanları karar verecek

Gazete bir diğer haberinde ise, AB Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’a gönderdiği üç uzmanın, şap hastalığında yapılacak uygulamalara karar verilmesinde belirleyici rol oynayacaklarını vurguladı.

Habere göre, Rum Veterinerlik Dairesi Müdürü Hristodulos Pippis, dün Rum Meclisi Tarım Komitesi’nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, üç AB uzmanının, hayvanların itlaf edilmeleri, aşılanmaları veya her ikisinin birden yapılması konusunda karar merci olacaklarını söyledi.

Pippis, Aralık ayında AB’nin 500 bin aşıyı Güney Kıbrıs aracılığıyla KKTC’ye gönderdiğini, KKTC’de “tazminat için gerekli öngörünün ve yönetim imkanının olmamasından ötürü itlafı önermelerine karşın şap görülen hayvanların itlaf edilmediklerini” iddia etti.

AB’nin, bir çiftlikte tek hayvanda bile hastalık görüşmesi durumunda itlaf öngördüğünü ancak aynı zamanda, değerlendirmeler sonrasında aşılama da yapılabileceğini belirten Pippis, bu konudaki kararın ise AB uzmanları tarafından verileceğini ifade etti.

Gazete, hastalığın ilk görüldüğü “Livada” bölgesindeki çiftlikte dün 260 ineğin itlaf edildiğini aktardı.

Şu an için et sıkıntısı yok

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) Genel Sekreteri Filokipros Rusunidis’un gazeteye yaptığı açıklamada gelişmeleri yakından takip ettiklerini, hastalığın yayılmasının önüne geçilmemesi durumunda büyük ekonomik kayıplar yaşanabileceğini söylediğini aktardı.

Rusunidis, hayvan itlaflarının et ve diğer hayvansal gıdaların fiyatlarında artışlara sebep olabileceğini de vurguladı.

Rum Perakende Ticaret Derneği Genel Sekreteri Marios Antoniu ise, şu an için et ve hayvansal ürün siparişlerinin sorunsuz karşılandığını, hastalığın yayılmasının engellenmesi durumunda da pazarın etkilenmesinin beklenmediğini ifade etti.

Limasol bölgesinde önlemler arttırıldı

Gazete bir diğer haberinde de, Limasol bölgesindeki mandıralarda da önlemlerin alındığını, “Kuri”, “Kollosi” (Yunus), “Ermis” ve “Kandu” (Çanakkale) köylerindeki mandıra bölgelerine girişi çıkışlarda ilaçlama ve benzeri önlemlerin uygulamaya konduğunu aktardı.

Haberde ayrıca “Aktotiri” (Ağrotur) bölgesinin araç giriş çıkışlarına tamamen kapatıldığı da belirtildi.

AB’den 4.5 milyon Euro tazminat

Fileleftheros gazetesi: “4.5 Milyon Tazminat – 13 Hayvanın İtlafı İçin 11 Hayvancıya İlk Destek Paketi” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta şap hastalığının görülmesi üzerine AB Komisyonu’nun harekete geçtiğini ve “Livada” bölgesindeki 11 mandıranın sahiplerine 4 buçuk milyon Euro tazminat verileceğinin duyurulduğunu yazdı.

Haberde ayrıca, 529 bin aşının uygulanması için koordinasyon faaliyetlerinin başladığı, komisyonun ise üçüncü ülkelere, Güney Kıbrıs’ın hellim ihracatına kısıtlama getirmemeye çağırdığı aktarıldı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Mandıralar Tehlikede Hükümet Yetersiz – Şap: Kullanıp Kullanmayacağımızı Bilmediğimiz Aşılar Getiriyoruz – Kriz Yönetim Merkezi 24 Saat Faaliyette”.

Alithia: “Sorumluluğu Yasadışı Balyaya Yüklüyorlar”.

Aşılama konusu

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, şap hastalığı nedeniyle hayvanların aşılanması konusunu gündeme taşırken, bu konunun dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Tarım Komitesi toplanısında ele alındığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin aşı talebinde bulunduğu, ancak aşıları kullanıp kullanmayacağına karar vermemesinin tepkilere neden olduğunu belirtti.

Habere göre, aşılama konusundaki kararın, Avrupalı uzmanların incelemeleri ardından bugün alınması bekleniyor.

İki toplumlu Sağlık Komitesi

Öte yandan Politis gazetesine göre, İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Leonida Filaktu yaptığı açıklamada, ilgili makamların ilk andan itibaren konu hakkında bilgilendirildiğini ifade etti.

Aşı temin edilmesine yönelik toplantılar ve kararlara rağmen kendisinin, Tarım Bakanlığı himayesindeki  herhangi bir toplantıya çağrılmadığını ifade eden Filaktu, bunun koordinasyon açısından soru işaretlerine de neden olduğunu söyledi.

Filatu gazeteye yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Aralık ayındaki bilgilendirmenin ardından İki Toplumlu Komitenin toplantılarının devam ettiğini ve Avrupa Birliği’nden gelecek 500 bin aşının KKTC’ye verilmesine karar verildiğini söyledi.

Filaktu, geçtiğimiz pazartesi günü yapılan toplantı sırasında Rum Yönetimi’nden 20 bin aşıyı iade etmesinin istendiğini belirtti.

Filaktu, 500 bin aşıdan, Kıbrıs Rum tarafı olarak kendilerine 20 bin aşının verilmesinin istendiğini, 10 binin bugün, diğer 10 binin ise gelecek hafta verileceğini söyledi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu tarafından KKTC’ye gönderilen 500 bin aşı rezervinden, bugün 10 bin aşının Kıbrıs Türk tarafınca, Rum Yönetimine verilmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre, gelecek hafta da 10 bin aşının daha verilmesi bekleniyor.

Gazete aşıların kullanımına ilişkin kararın ise dün adaya gelen ve Cuma gününe kalacak EUVET grubu uzmanları tarafından verileceğini de yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anthi Lakkotripi: Güney'deki Kıbrıs Türk Mallarında 2 yılda 512 ihlal tespit edildi15 Şubat 2026 Pazar 20:02
  • Rum basını: Hükümetin KKTC’deki Rum malları konusunda izlediği strateji fiyasko12 Şubat 2026 Perşembe 16:16
  • Rum Yüksek Mahkemesi 11 aydır tutuklu olan Kürt kökenli Türkiye vatandaşını serbest bıraktı11 Şubat 2026 Çarşamba 19:44
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde 65 yaşındaki müebbet mahkum hücresinde ölü bulundu07 Şubat 2026 Cumartesi 17:13
  • Güney Kıbrıs’ta narkotest ve alkol testi pozitif çıkanlara ehliyetine el konulacak07 Şubat 2026 Cumartesi 10:09
  • Larnaka Hastanesi kadınlar tuvaletinde askeri silah mermisi bulundu06 Şubat 2026 Cuma 13:16
  • Kıbrıslı Rumlar yarından endişeli05 Şubat 2026 Perşembe 17:54
  • Güney Kıbrıs’ta yaz ayları için su kesintisi: "Haftada sadece 4 gün su olacak"04 Şubat 2026 Çarşamba 13:08
  • Protara’da ilk kez Avrupa Açık Deniz Yüzme Maratonu düzenlenecek04 Şubat 2026 Çarşamba 12:19
  • Kıbrıslı Rumların yaklaşık yüzde 14'ü evlerini ısıtamıyor03 Şubat 2026 Salı 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti