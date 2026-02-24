  • BIST 12433.5
Hristodulidis, Erhürman'la görüşmesini değerlendirdi: Somut sonuç yok; açık ve samimi bir görüşmeydi

»
Hristodulidis, Erhürman’la gerçekleştirdiği görüşmede Kıbrıs sorununun özü ve Güven Yaratıcı Önlemler’i ele aldıklarını belirterek, müzakerelerin yeniden başlaması hedefi doğrultusunda yakın zamanda yeniden bir araya geleceklerini açıkladı.
Hristodulidis, Erhürman'la görüşmesini değerlendirdi: Somut sonuç yok; açık ve samimi bir görüşmeydi

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la gerçekleştirdiği görüşmede Kıbrıs sorununun özü ve Güven Yaratıcı Önlemler’i ele aldıklarını belirterek, müzakerelerin yeniden başlaması hedefi doğrultusunda yakın zamanda yeniden bir araya geleceklerini açıkladı.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la “öze, başlıklara ve arzu edilen amaca dair açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini” söyledi.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, bugün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Rum Başkanlık Sarayı’nda açıklamalarda bulundu.

“Alphanews” sitesinin haberine göre, Rum lider Hristodulidis açıklamasında, Erhürman’la “açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini” ifade etti.

Görüşmede Güven Yaratıcı Önlemlerde (GYÖ) sağlanan ilerlemenin ele alındığını ve müzakerecilere bazı talimatlar verme konusunda anlaştıklarını belirten Hristodulidis, Erhürman’la yakın zamanda yeniden görüşeceklerini, tarihi müzakerecilerin belirleyeceğini de vurguladı.

Hristodulidis, görüşmede Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konulara da değindiklerini belirtirken, “öze, başlıklara ve arzu edilen amaca dair açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini” ifade etti.

“Erhürman’ın iki toplumlu iki kesimli federasyon çözüm temelini doğrulama niyeti olup olmadığı” şeklindeki bir soruya Aralık ayında gerçekleştirilen görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamaya atıfta bulunarak yanıt veren Hristodulidis, başka bir soruya karşılık ise Erhürman’ın Dipkarpaz konusunu gündeme getirmediğini vurguladı.

Hristodulidis “herhangi bir şikayet duymadığını, konudan sapmayacağını ve bu tartışmaya müdahil olmayacağını” ifade etti.

Hristodulidis; “Bu tartışmaya müdahil olmayacağım. Görüşmeye gitmeden önce de size söylediğim gibi hedeften sapmayacağım. Bu görüşmelerin hedefinin ne olduğuna dair aklımda çok net düşünceler var. Çözüm hedefini başarabilmemiz için özlü müzakerelerin, tüm kazanımlarıyla, yeniden başlaması hedefi için yakın zamanda yeniden görüşeceğimizi tekrarlamak isterim” şeklinde konuştu.

Hristodulidis ayrıca, BM Genel Sekreteri’nden Mart ayında bir görüşme gerçekleştirme talebinde bulunduğunu da belirtirken, Rum Ulusal Konseyi’ni toplama niyeti olduğunu da dile getirdi.

