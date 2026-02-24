“Feminizm Hakkında Ne Biling?” Etkinliği Gerçekleştirildi

  • BIST 12433.5
Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından organize edilen FEminiST etkinlikler dizisinin üçüncüsü “Feminizm Hakkında Ne Biling?” gerçekleştirildi.
Baraka Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen gecede, feminizm tarihi, kadın hakları mücadelesine adını yazdıran öncü kadınlar, Kıbrıs’ta emek ve barış mücadelesinde yer almış kadınlar hakkında bilgiler içeren sorular soruldu. Keyifli bir yarışma formatında gerçekleşen etkinlikte kült filmler, sanat tarihinde iz bırakanlar ve sosyalist feminizmin güncel talep ve sloganları da “Ne Biling” sorularına konu edildi. Etkinlik sonunda geceye katılanlara sembolik hediyeler armağan edildi.

FEminST etkinliklerin sonuncusu, 11 Mart Çarşamba 19:00’da “Kadın-Emek-Özgürlük” temalı seminer ve drama atölyesi olacaktır. Baraka Kültür Merkezi lokainde gerçekleşecek etkinliğe, emek ve kadın konularına ilgi duyan herkes davetlidir.

 

