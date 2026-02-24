  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİran’da savaş alarmı

UBP GMB başkan adaylığı için İlçe Başkanı Nahit Öncü'nün ismi öne çıktı

» »
UBP GMB başkan adaylığı için İlçe Başkanı Nahit Öncü'nün ismi öne çıktı
UBP GMB başkan adaylığı için İlçe Başkanı Nahit Öncü'nün ismi öne çıktı

UBP GMB başkan adaylığı için İlçe Başkanı Nahit Öncü'nün ismi öne çıktığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’nün, yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkan adaylığı için adı ön plana çıkıyor.

Parti tabanında ve yerel örgütlerde Öncü’ye yönelik destek taleplerinin arttığı ifade edilirken, adaylık konusunda parti yönetimiyle temasların sürdüğü öğrenildi.

UBP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ünal Üstel’in de Öncü’nün adaylığına sıcak baktığı ve ilk temasların gerçekleştirildiği belirtiliyor. Öncü’nün, yasal sürecin başlamasıyla birlikte adaylığını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa Limanı'nda Grev uyarısı, Gemiler Yüklenemiyor, Trafik Kilitlendi12 Şubat 2026 Perşembe 09:30
  • Hekimler grevde, Mağusa Devlet Hastanesi'nde basın açıklaması yapıldı09 Şubat 2026 Pazartesi 11:18
  • Çevreye rahatsızlık verdi, tutuklandı01 Şubat 2026 Pazar 12:03
  • Gazimağusa’da 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu26 Ocak 2026 Pazartesi 08:53
  • Mormenekşe’de yel değirmeninde koruma çalışmaları başlatıldı19 Ocak 2026 Pazartesi 13:28
  • Gazimağusa’da 800 kg kaçak et ele geçirildi16 Ocak 2026 Cuma 15:21
  • Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvar Birimi yarın grevde olacak15 Ocak 2026 Perşembe 15:18
  • Gazimağusa’da kuyumcu atölyesinden altın hırsızlığı09 Ocak 2026 Cuma 14:41
  • Yeniboğaziçi’nde “Yeşil alanla” ilgili karar kamuoyunda tartışma yarattı05 Ocak 2026 Pazartesi 09:38
  • Gazimağusa'da bıçaklı kavga: 1 Ağır yaralı29 Aralık 2025 Pazartesi 18:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti