Haspolat ile Taşkent kavşağı arasındaki yol bugün trafiğe kapatılacak

Karayolları Dairesi, Haspolat kavşağı ile Taşkent kavşağı arasında bugün 10.00–17.00 saatleri arasında çalışma yapılacağını açıkladı. Taşkent kavşağı ile UKÜ arasındaki yol trafiğe kapatılacak, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
Haspolat ile Taşkent kavşağı arasındaki yol bugün trafiğe kapatılacak

Kuzey Çevre yolunun Taşkent kavşağı ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasındaki yol, yapılacak çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa – Mağusa anayolunun Haspolat kavşağı ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Taşkent kavşağı arasında bugün saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yol çalışması yapılacak. Çalışmaların 17.00’de tamamlanması hedefleniyor.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerden can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları istendi.

