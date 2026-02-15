Gönyeli’de apartman dairesinde yangın: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

  • BIST 12433.5
Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Cumartesi günü  saat 15.40 sıralarında bir dairenin yatak odası içerisinde, ahşap kapı yakınında bulunan faal durumdaki elektrikli sobanın kapıyı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın sonucu oda kapısı ve çekmeceli aynalı komodin yanarak, duvarlar ise islenmek suretiyle zarar gördü.

Dumandan etkilenen daire sakini 3 kişi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

