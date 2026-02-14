  • BIST 12433.5
GİKAD, İŞAD, GİAD ve TÜRKONFED’den Erhürman’a ziyaret

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) ve TÜRKONFED heyeti, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.
GİKAD, İŞAD, GİAD ve TÜRKONFED'den Erhürman'a ziyaret

Ziyarette, KKTC ekonomisi, girişimcilik ekosistemi ve uluslararası iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmamış olmasının yarattığı zorluklara rağmen iş insanlarının güçlüklerle baş etmeyi öğrenerek önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Erhürman, “Koşullar kolay olmasa da iş dünyamız büyük başarılara imza atmaktadır. Artık çok daha iyi bir çıkış yapabilecek noktada olduğumuzu düşünüyorum. Tanınmayla tanınır olma arasındaki farkı kaçırmamalıyız. Mevcut koşullarda daha fazla tanınır olmaya ağırlık vermemiz gerekiyor” dedi.

Bir ada ülkesi olarak hizmetler sektörünün ön planda olduğunu belirten Erhürman, güçlü ve planlı bir altyapı ile KKTC’nin bir bilişim adası olma potansiyeline de sahip olduğunu vurguladı.

Girişimcilik ekosisteminde risklerin bulunduğunu ancak önemli fırsatların da mevcut olduğunu kaydeden Erhürman, iş dünyası örgütleriyle iş birliği ve mentörlüğün büyük önem taşıdığını belirterek, “Sahadaki tecrübeleriniz bizler için son derece kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın değerlendirmelerinin kendileri için değerli olduğunu belirterek, asıl önemli olanın iş dünyası adına somut adımların konuşulabilmesi olduğunu kaydetti.

Sönmez, “Bugün GİKAD, İŞAD ve GİAD ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu yönde adımlarımızı attık. Uluslararası düzeyde yürüttüğümüz tüm network çalışmalarında KKTC’nin her zaman yanımızda olmasını istiyoruz. Biz iki ülke olarak ayrılmaz bir bütünüz. TÜRKONFED’in en güçlü yanı, Türkiye’nin her ilinde ve her sektöründe paydaşlara sahip olmasıdır. Nasıl destek olabileceksek her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Ziyarete; TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Enver Öztürkmen, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Semih Başaran, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Anadolu Sanayi ve İş İnsanları Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Ekinci, TÜRKONFED Genel Sekreteri Arda Batu, GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD Genel Sekreteri Seda Yazar, İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, İŞAD Genel Sekreteri Metin Yılgın, GİAD Başkanı Yusuf Tekinay, TÜRKONFED International üyesi Sibel Aysu ve Genç TÜRKONFED temsilcisi Eray Kaan Sönmez katıldı.

Ziyaret kapsamında, KKTC’nin ekonomik kalkınma sürecinde özel sektörün rolünün güçlendirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik ortak çalışma alanlarında iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

