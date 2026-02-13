  • BIST 12433.5
  • Altın 7070.49
  • Dolar 43.723
  • Euro 51.9327
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da mühürlü iş yerinin faaliyetine kaçak devam ettiği tespit edildi!

56 yaşında ama zirvede! Jennifer Lopez fit haliyle şaşırttı

» »
56 yaşındaki dünyaca ünlü sanatçı, spor salonunda çekilen yeni karelerini sosyal medyada paylaştı. Fit görüntüsü kısa sürede binlerce yorum alırken, takipçileri “yaş sadece bir rakam” yorumlarında bulundu.
56 yaşında ama zirvede! Jennifer Lopez fit haliyle şaşırttı

Müzik kariyeri, oyunculuk performansları ve iş dünyasındaki yatırımlarıyla uzun yıllardır gündemden düşmeyen ünlü isim, bu kez spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla konuşuldu. Ayna karşısında verdiği pozlarda kaslı ve formda görüntüsü dikkat çekti.

Spor salonundan paylaştı

Sanatçı, antrenman sırasında çekilen kareleri kişisel sosyal medya hesabında yayımladı. Karın kaslarını ve atletik fiziğini gözler önüne seren paylaşımlar kısa sürede geniş etkileşim aldı. Fotoğraflar özellikle sağlıklı yaşam ve disiplinli spor rutini vurgusuyla öne çıktı.

“Yaş sadece bir rakam”

Takipçilerinin büyük bölümü paylaşıma olumlu yorumlar yaptı. Çok sayıda kullanıcı, formunu korumasını “ilham verici” olarak nitelendirdi. Bazı yorumlarda düzenli egzersiz ve dengeli beslenmenin uzun vadeli etkilerine dikkat çekildi.

Kariyerinde aktif dönem

56 yaşındaki sanatçı, yalnızca müzik projeleriyle değil, aynı zamanda sinema çalışmaları ve ticari girişimleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun yıllara yayılan kariyerine rağmen aktif temposunu sürdüren isim, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yemekten sonra tatlı isteğini bastırmak mümkün12 Şubat 2026 Perşembe 12:12
  • Kedinizin gizli kimliği mırıltısında saklı! Bilim insanları "parmak izini" buldu12 Şubat 2026 Perşembe 10:14
  • Bel ağrısında doğru bilinen yanlışlara uzman uyarısı: MR sonucu değil, bütüncül değerlendirme önemli12 Şubat 2026 Perşembe 09:19
  • "Neden bu şarkıyı çok seviyorum?" demeyin, suçlusu genleriniz olabilir10 Şubat 2026 Salı 18:18
  • Siyah kıyafetler neden çabuk eskiyor? Cevap bu yanlışlarda10 Şubat 2026 Salı 17:21
  • Erkek doğum kontrol hapı gerçek oluyor: Bilim dünyası 2027 için gün sayıyor!10 Şubat 2026 Salı 16:17
  • Atkısız Çıkmayın, Boyun Sağlığınızdan Olmayın10 Şubat 2026 Salı 11:43
  • Merit Kariyer Günleri’nin 5’incisi düzenleniyor05 Şubat 2026 Perşembe 10:26
  • 23. Orkide Yürüyüşü 5 Nisan Pazar günü citta slow Lefke'de gerçekleşiyor05 Şubat 2026 Perşembe 10:23
  • Artık Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne para atmak da parayla02 Şubat 2026 Pazartesi 21:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti