Ünal Üstel İskele pazar yerini açtı

İskele Belediyesi’nin toplam 30 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine, mayıs ayında açılışı gerçekleşecek İskele Gençlik Merkezi ile bütünlük içinde hayata geçirdiği 4 bin metrekare kapalı alana sahip Kapalı Pazar Yeri, bugün (13 Şubat) düzenlenen resmî törenle açıldı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve eşi Özlem Sadıkoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılış töreninde lavanta buketleri katılımcılara hediye edildi. Alışveriş araçlarının, özel gereksinimli bireyler için tekerlekli sandalyelerin ve daha bir çok ince ayrıntının düşünülerek hazırlandığı açılışta konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi’nin yalnızca bir pazar alanı değil; planlı kentleşmenin, çağdaş belediyeciliğin ve halk odaklı hizmet anlayışının somut bir eseri olduğunu ifade etti.

İSKELE BELEDİYESİ KAPALI PAZAR YERİ HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN

İskele Belediyesi’nin öz kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkıları ile yapımı tamamlanan İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı bugün (13Şubat) açıldı. Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi temsilen Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Erol Öz, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, Milletvekilleri Emrah Yeşilırmak, Yasemin Öztürk, Ahmet Savaşan, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa Başkonsolosu Işın Gürler, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar, dernekler, kurum kuruluş temsilcileri ile halk katıldı.

SADIKOĞLU: “ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİĞİN VE HALK ODAKLI HİZMET ANLAYIŞININ SOMUT BİR ESERİDİR.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreninde, Kapalı Pazar Yeri’ni gösteren tanıtıcı kısa filmler de yayınlanırken, açılış konuşmasını ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı. İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi’nin yalnızca bir pazar alanı değil; planlı kentleşmenin, çağdaş belediyeciliğin ve halk odaklı hizmet anlayışının somut bir eseri olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, projenin modern mimarisi, güçlü altyapısı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla sadece İskele’ye değil, tüm adaya örnek olacak nitelikte bir yatırım olduğunun altını çizdi.

İskele Belediyesi olarak hedeflerinin, günü kurtaran değil, geleceği planlayan projelere imza atmak olduğunu da belirten İskele Belediye Başkanı, Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın, İskele’nin gelişen yüzünü, büyüyen nüfusunu ve artan ihtiyaçlarını öngörerek hazırlanan vizyon projesi olduğuna da dikkat çekti.

Başkan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda projenin hayata geçirilmesinde emeği olan personele, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne, Kalkınma ve Ekonomik İş birliği Ofisi’ne, yer tahsisini sağlayan İçişleri Bakanı’na, Yüklenici firma Destebaşı Construction’a, pazarcılar birliğimize, pazarcı esnafına, katkı koyan tüm kurum ve paydaşlar ile desteklerini esirgemeyen İskele halkına teşekkür etti.

ÖZ: “HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi temsilen Kalkınma ve Ekonomik İş birliği Ofisi Koordinatörü Erol Öz ise açılıştaki konuşmasında tesisi açılış öncesinde gezdiğini ve her şeyin düşünülerek tasarlandığını ifade ederek, Kapalı Pazar Yeri’nin İskele halkına hayırlı olmasını diledi.

ÜSTEL: “İSKELE’DE BÜYÜK VE HALKIN İHTİYACI OLAN BİR YATIRIM”

Başbakan Ünal Üstel de açılıştaki konuşmasında İskele’de büyük ve halkın ihtiyacı olan bir yatırımın hizmete açıldığını belirtti, tesisin Anavatan Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolleri çerçevesinde yapılan desteklerle hayata geçirildiğini vurguladı. Başbakan Üstel büyük uğraş sonucunda ortaya çıkan ve iskele halkına hizmete edecek tesisin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu da ifade etti. Başbakan konuşmasının sonunda vizyon sahibi dediği İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile projede katkısı olan herkesi tebrik etti.

300 ARAÇLIK OTOPARK ALANI İLE DEV BİR KOMPLEKS

30 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine, mayıs ayında açılışı gerçekleşecek İskele Gençlik Merkezi ile bütünlük içinde hayata geçirilen ve 4 bin metrekare kapalı alana sahip Kapalı Pazar Yeri, yalnızca Pazar yeri değil, dört mevsim çeşitli aktivitelere de ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 300 araçlık otoparkı, pazarcı, otobüs, vatandaş ve özel gereksinimli otopark alanının yer aldığı, her bir detayı titizlikle tamamlanan İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın açılışında alışveriş yapmaya gelenlere, Çevre Dairesi’nin naylon poşet kullanımına yönelik aldığı kararlar doğrultusunda, bez çanta hediye edildi. Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışverişini yapması, satın aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol edebilmesi için hazırlanan elektronik tartılar da alandaki yerini aldı. A

ALIŞVERİŞ ARABALARI İLE ALIŞVERİŞ KOLAYLIĞI

İskele Belediyesi Kapalı Pazar yerinde, alışveriş sırasında vatandaşlara büyük kolaylık da sağlanıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklu aileler ve yoğun alışveriş yapan vatandaşların ürünlerini rahatlıkla taşıyabilmeleri ve alışverişlerini daha konforlu yapabilmeleri için 500 adet alışveriş arabası da alanda yer aldı. Bu uygulama vatandaşlardan da tam not aldı.

GÜN BOYU ÇORBA, KAHVE VE ÇAY İKRAMI

Bugün resmi açılışı yapılan İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’na vatandaşların kolaylıkla erişim sağlayabilmesi amacıyla ücretsiz internet bağlantısı da sunulurken, alanı ziyaret ederek alışveriş yapanlara gün boyu açılışa özel çorba, kahve ve çay ikramı da yapıldı.