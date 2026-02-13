  • BIST 12433.5
İngiltere’de özel araçlarda sigara yasağı hazırlığı

Araçlarda ve çocuk alanlarında yeni kısıtlamalar
İngiltere’de özel araçlarda sigara yasağı hazırlığı

İngiltere’de hükümet, çocukları pasif içiciliğin ve buharın zararlarından korumak amacıyla araçlarda elektronik sigara kullanımına yasak getirmeye hazırlanıyor. Yeni düzenleme kapsamında, içinde 18 yaş altı çocuk bulunan özel araçlarda elektronik sigara kullanımı tamamen yasaklanacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan ve şu an istişare aşamasında olan yeni plan, “dumansız hava sahası” uygulamalarını genişleterek hem sigarayı hem de elektronik sigarayı hedef alıyor.

Araçlarda ve çocuk alanlarında yeni kısıtlamalar

Yeni düzenleme kapsamında, içinde 18 yaş altı çocuk bulunan özel araçlarda elektronik sigara kullanımı tamamen yasaklanacak. Bu kuralın yanı sıra, çocuk oyun parkları ve okul önleri gibi alanlarda da sigara, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin kullanımı yasak kapsamına alınacak.

Öne çıkan düzenlemeler

Çocuk taşıyan tüm araçlar “vape-free” (elektronik sigarasız) bölge olacak.

Hastane bahçelerinde sigara içmek yasaklanırken, sigarayı bırakmaya çalışanları desteklemek adına bu alanlarda elektronik sigara kullanımına izin verilmeye devam edilecek.

İş yerleri ve toplu taşıma gibi sigaranın halihazırda yasak olduğu tüm kapalı alanlar, ısıtılmış tütün ve elektronik sigarayı da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Bar ve restoranların bahçeleri ile plajlar gibi geniş açık alanlar bu yeni yasaklardan muaf tutulacak.

Sağlık bakanı ve uzmanlardan uyarılar

Sağlık Bakanı Wes Streeting, hiçbir çocuğun oyun parkında veya hiçbir hastanın hastane bahçesinde başkasının dumanına maruz kalmaması gerektiğini vurguladı. Streeting, “Önlemek, tedavi etmekten iyidir. Bu hükümet, NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) üzerindeki baskıyı azaltmak ve herkesin daha sağlıklı yaşadığı bir Britanya inşa etmek için kararlı adımlar atıyor,” açıklamasında bulundu.

İngiltere Baş Tıbbi Sorumlusu Profesör Sir Chris Whitty ise pasif içiciliğin astım, düşük doğum riskleri, kanser ve kalp hastalıkları üzerindeki etkisine dikkat çekerek; “Hiçbir tiryaki başkasına zarar vermek istemez ancak pasif içicilikle bunu yaparlar. Bu önlemler toplumumuzun en savunmasız üyelerini koruyacak” dedi.

