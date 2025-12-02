  • BIST 11118.46
  • Altın 5755.172
  • Dolar 42.442
  • Euro 49.3269
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

İngiltere’de bir çocuğu büyütmenin bedeli 249 bin sterlin

» »
Moneyfarm’ın araştırması, bir çocuğu 18 yaşına kadar büyütmenin maliyetinin 249 bin sterline yükseldiğini ortaya koyarken, özellikle 15–18 yaş dönemindeki harcamaların rekor seviyeye çıktığını gösteriyor.
İngiltere’de bir çocuğu büyütmenin bedeli 249 bin sterlin

Moneyfarm araştırması bir çocuğun yıllık ortalama maliyetini gebelikten 18’inci yaş gününe kadar 13.830 sterlin olarak hesapladı. Toplamda ise ebeveynlerin cebinden yaklaşık 249 bin sterlin çıkıyor.

Bu hesaplamaya göre en maliyetli dönem, 15–18 yaş arası. Bu yaş grubunda çocuk başına toplam harcama 65.016 sterline ulaşıyor. Özellikle sağlık, güzellik ve kişisel bakım kalemlerindeki artış dikkat çekiyor. Bu başlık altındaki harcamalar, 2023’e kıyasla iki katına çıkarak yıllık 1.182 sterline yükseldi.

İkinci en pahalı dönem ise doğumdan üç yaşına kadar olan yıllar. Ebeveynler bu dönemde çocuk başına 53.701 sterlin harcıyor. Bu tutarın büyük kısmını, 2023’e göre yüzde 12’den fazla artan kreş ve bakıcı ücretleri oluşturuyor. Sadece ilk üç yılda çocuk bakımına ödenen toplam tutar 34.250 sterlini buluyor.

Moneyfarm, düşük, orta ve yüksek bütçeli haneleri kapsayan üç farklı profil için çocukla ilgili 150 kalemlik bir “zorunlu harcama sepeti” oluşturdu. Buna göre bir çocuğu yetiştirmenin toplam maliyeti 2023’e göre 26 bin, 2022’ye göre ise 46 bin sterlin artarak 249 bin sterline ulaştı.

Ailenin gelir düzeyi ve tüketim tercihine bağlı olarak bu maliyetin 161 bin ile 426 bin sterlin arasında değişebildiği belirtiliyor.

Genel enflasyonu ölçen tüketici fiyat endeksi 2023’ten bu yana yüzde 6 artarken, çocuk bakımı maliyetlerindeki artışın bunun yaklaşık iki katına çıktığı vurgulanıyor.

2015’te Child Poverty Action Group tarafından yapılan ayrı bir çalışmada ise bir çocuğu 18 yaşına kadar büyütmenin maliyeti 149.805 sterlin olarak hesaplanmıştı. Bu da yaklaşık on yılda çocuk yetiştirme maliyetinin 100 bin sterline yakın yükseldiğine işaret ediyor.

Moneyfarm’dan Chris Rudden, “Çocuk yetiştirmek her zaman önemli bir mali taahhüttü; ancak son dönemdeki artış hızı benzeri görülmemiş düzeyde. Aileler gıdadan çocuk bakımına, teknolojiden sosyal ve kültürel aktivitelere kadar her alanda baskı hissediyor” değerlendirmesini yapıyor.

Ekonomistler, artan yaşam ve çocuk bakım maliyetlerinin, İngiltere ve Galler’de doğurganlık oranlarındaki düşüşle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Verilere göre toplam doğurganlık oranı 2025’te 1,41 ile rekor düşük seviyeye geriledi.

The Times’da yer alan haberde siyasi partiler üstü düşünce kuruluşu Social Market Foundation’dan Rebecca Montacute, konut ve çocuk bakım maliyetlerindeki artışın çocuk sahibi olma kararlarını ertelediğini ya da sınırlandırdığını vurguluyor. Montacute, daha az çalışanın vergi ödediği, nüfusun yaşlandığı bir ekonomik yapının uzun vadede kamu maliyesi üzerinde baskı yaratacağı uyarısında bulunuyor.

Montacute, bu riskleri azaltmak için sosyal ve uygun fiyatlı konut arzının artırılması, planlama reformları ve çocuk bakım maliyetlerini daha da düşürmeye yönelik ilave adımların önemine dikkat çekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra havalimanında trafo yangını: Bütün uçuşlar iptal edildi, Heathrow karanlığa gömüldü21 Mart 2025 Cuma 13:20
  • İngiltere'de 4,8 milyon sterlinlik altın klozet çalındı19 Mart 2025 Çarşamba 17:41
  • 50 penilik madeni para, küçük bir hata nedeniyle 25 bin sterline satışa çıktı13 Mart 2025 Perşembe 17:37
  • Londra'da Big Ben kulesine tırmanıp Filistin bayrağı açan eylemciye ceza10 Mart 2025 Pazartesi 09:36
  • Birleşik Krallık’a seyahat edenler için yeni dönem: ETA zorunluluğu başlıyor07 Mart 2025 Cuma 11:39
  • Çaya davet edilmeyen hemşire 41 bin sterlin tazminat kazandı28 Şubat 2025 Cuma 10:14
  • Bilim insanları, uzayda karanlık maddeyi tespit etmeye yönelik cesur bir plan açıkladı12 Şubat 2025 Çarşamba 12:49
  • İngiltere'de bir parkta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda patlamamış bomba bulundu12 Şubat 2025 Çarşamba 11:39
  • İngiltere'de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet salgına dönüştü31 Ocak 2025 Cuma 19:01
  • İngiltere'de 200 şirket, kalıcı olarak haftada 4 gün çalışma kararı aldı27 Ocak 2025 Pazartesi 18:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti