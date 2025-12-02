İngiltere’de bir çocuğu büyütmenin bedeli 249 bin sterlin

Moneyfarm’ın araştırması, bir çocuğu 18 yaşına kadar büyütmenin maliyetinin 249 bin sterline yükseldiğini ortaya koyarken, özellikle 15–18 yaş dönemindeki harcamaların rekor seviyeye çıktığını gösteriyor.

Moneyfarm araştırması bir çocuğun yıllık ortalama maliyetini gebelikten 18’inci yaş gününe kadar 13.830 sterlin olarak hesapladı. Toplamda ise ebeveynlerin cebinden yaklaşık 249 bin sterlin çıkıyor.

Bu hesaplamaya göre en maliyetli dönem, 15–18 yaş arası. Bu yaş grubunda çocuk başına toplam harcama 65.016 sterline ulaşıyor. Özellikle sağlık, güzellik ve kişisel bakım kalemlerindeki artış dikkat çekiyor. Bu başlık altındaki harcamalar, 2023’e kıyasla iki katına çıkarak yıllık 1.182 sterline yükseldi.

İkinci en pahalı dönem ise doğumdan üç yaşına kadar olan yıllar. Ebeveynler bu dönemde çocuk başına 53.701 sterlin harcıyor. Bu tutarın büyük kısmını, 2023’e göre yüzde 12’den fazla artan kreş ve bakıcı ücretleri oluşturuyor. Sadece ilk üç yılda çocuk bakımına ödenen toplam tutar 34.250 sterlini buluyor.

Moneyfarm, düşük, orta ve yüksek bütçeli haneleri kapsayan üç farklı profil için çocukla ilgili 150 kalemlik bir “zorunlu harcama sepeti” oluşturdu. Buna göre bir çocuğu yetiştirmenin toplam maliyeti 2023’e göre 26 bin, 2022’ye göre ise 46 bin sterlin artarak 249 bin sterline ulaştı.

Ailenin gelir düzeyi ve tüketim tercihine bağlı olarak bu maliyetin 161 bin ile 426 bin sterlin arasında değişebildiği belirtiliyor.

Genel enflasyonu ölçen tüketici fiyat endeksi 2023’ten bu yana yüzde 6 artarken, çocuk bakımı maliyetlerindeki artışın bunun yaklaşık iki katına çıktığı vurgulanıyor.

2015’te Child Poverty Action Group tarafından yapılan ayrı bir çalışmada ise bir çocuğu 18 yaşına kadar büyütmenin maliyeti 149.805 sterlin olarak hesaplanmıştı. Bu da yaklaşık on yılda çocuk yetiştirme maliyetinin 100 bin sterline yakın yükseldiğine işaret ediyor.

Moneyfarm’dan Chris Rudden, “Çocuk yetiştirmek her zaman önemli bir mali taahhüttü; ancak son dönemdeki artış hızı benzeri görülmemiş düzeyde. Aileler gıdadan çocuk bakımına, teknolojiden sosyal ve kültürel aktivitelere kadar her alanda baskı hissediyor” değerlendirmesini yapıyor.

Ekonomistler, artan yaşam ve çocuk bakım maliyetlerinin, İngiltere ve Galler’de doğurganlık oranlarındaki düşüşle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Verilere göre toplam doğurganlık oranı 2025’te 1,41 ile rekor düşük seviyeye geriledi.

The Times’da yer alan haberde siyasi partiler üstü düşünce kuruluşu Social Market Foundation’dan Rebecca Montacute, konut ve çocuk bakım maliyetlerindeki artışın çocuk sahibi olma kararlarını ertelediğini ya da sınırlandırdığını vurguluyor. Montacute, daha az çalışanın vergi ödediği, nüfusun yaşlandığı bir ekonomik yapının uzun vadede kamu maliyesi üzerinde baskı yaratacağı uyarısında bulunuyor.

Montacute, bu riskleri azaltmak için sosyal ve uygun fiyatlı konut arzının artırılması, planlama reformları ve çocuk bakım maliyetlerini daha da düşürmeye yönelik ilave adımların önemine dikkat çekiyor.