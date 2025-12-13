Harmancı: Sel riskine karşı bilimsel ve kalıcı önlemler şart

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, son günlerde yaşanan yağışlar ve sel riskiyle ilgili kamuoyuna kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Harmancı, altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekerken, özellikle Kanlıköy ve Gönyeli göletlerinin mevcut durumunun şehirler için ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Başkan Harmancı, belediyenin görev anlayışının şehir ve yurttaş odaklı olduğunu belirterek, “İşimizin doğası bu; şehrimize sahip çıkmak ve her şartta yurttaşlarımızın yanında olmak” dedi. Yapılan çalışmalar nedeniyle belediyeye ve ekiplere yöneltilen teşekkürlerin kendileri için kıymetli olduğunu ifade eden Harmancı, buna karşın ülkede siyaset ile yurttaş arasındaki kopukluğun, yapılması gereken olağan işlerin bile alkışlanır hale gelmesine neden olduğunu söyledi.

“Altyapı yatırımlarımızın doğruluğu önceki yağışlarda görüldü”

Göreve geldikleri günden bu yana altyapıya sistemli yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Harmancı, son yağışların altyapıyı test edecek düzeyde olmamasına rağmen, geçmiş yıllardaki yoğun yağışlarda ciddi sorunlar yaşanmamasının bu yatırımların ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Levent Koleji önü: “Kronik risk noktası”

Levent Koleji önünün yıllardır dere taşkın havzası içinde yer aldığını belirten Harmancı, bu bölgenin kronik bir risk alanı olduğunu ifade etti. Dere yatağına geçmişte yapılan müdahalelerin ve bu konuda açılan davaların bilindiğini söyleyen Harmancı, yol kotunun dere yatağına göre düşük kalması nedeniyle yoğun yağışlarda suyun yol üzerine çıkarak akışı bloke ettiğini açıkladı.

Bu sorunun hafifletilmesi için Levent Koleji bölgesine ilave bir kanal yapılmasına yönelik bilimsel çalışmaların başlatıldığını belirten Harmancı, “Bu adım sorunu tamamen çözmese de önemli bir rahatlama sağlayacaktır” dedi.

Göletler alarm veriyor

Son yağışlarda, doluluk oranı sıfıra yakın olan Kanlıköy ve Gönyeli göletlerinin 6-7 saat içinde taşmaya başlamasının “akıl almaz” bir durum olduğunu söyleyen Harmancı, göletlerin orijinal depolama kapasitelerine dikkat çekti. Kanlıköy göletinin 1 milyon 113 bin, Gönyeli göletinin ise 1 milyon 45 bin metreküp kapasiteyle 1960’lı yıllarda inşa edildiğini hatırlatan Harmancı, siltasyon (çamur birikimi) nedeniyle bu kapasitelerin günümüzde yaklaşık yüzde 30 seviyelerine düştüğünü ifade etti.

Bu nedenle yağış sularının göletlerde tutulamadığını ve doğrudan şehir içlerine yöneldiğini belirten Harmancı, derelerin normal yağış miktarının çok üzerinde yükle karşılaştığını söyledi.

“Bakım ve yeni göletler şart”

Harmancı, her iki göletin de uygun zamanda bakıma alınması ve yeni gölet projelerinin gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı. Yaklaşık 10 milyon dolarlık bir yatırımla 2 milyon metreküp hacminde yeni gölet alanı yaratılabileceğini belirten Harmancı, ayrıca değişen yağış rejimlerine karşı şehir içi drenaj kapasitelerinin de güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Kriz yönetimi vurgusu

Kriz anlarının yönetiminin Sivil Savunma’ya bırakılması gerektiğini söyleyen Harmancı, “Hiçbir siyasi bu süreçleri şov alanına çevirmemeli” dedi. Belediyeler ile Sivil Savunma’nın teknik kapasitesinin birleştiğinde güçlü bir yapı oluşturduğunu kaydetti.

“Lefkoşa’da ciddi bir hasar yaşanmadı”

Açıklamasının sonunda Lefkoşa’daki duruma da değinen Harmancı, sel sularının evlere girmesi gibi bir problemin yaşanmadığını belirtti. Uyarılara rağmen suya giren birkaç aracın ise belediye ekipleri tarafından güvenli şekilde çıkarıldığını ifade etti.