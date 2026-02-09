Koop-Sen: Koopbank iştiraklerinde eksik maaş uygulaması hakkında polise şikayette bulunduk

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Genel Başkanı Mehmetali Güröz, Koop Süt, Zirai Levazım Koop. ve Binboğa Yem Fabrikası’nda “eksik maaş uygulaması” yapıldığı gerekçesiyle polise şikayette bulunduğunu açıkladı.
Güröz, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) iştiraklerinde çalışanların maaşlarının “tek yanlı ve gayri yasal kararlarla eksik ödendiğini” savundu.
Güröz, üç iştirakin yönetim kurulları ile “gayri yasal kararların uygulanmasına engel olmadığı” gerekçesiyle Kooperatif Şirketler Mukayyidi hakkında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye şikayette bulunduklarını kaydetti.
Eksik ödeme uygulamasının durdurulması çağrısında bulunan Güröz, durdurulmaması halinde grev dahil tüm yasal hakları kullanacaklarını da belirtti.
