Dânâ: Cumhurbaşkanımız görüş ve beklentilerini Guterres ile paylaşacak

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Cumhurbaşkanı ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında 11 Şubat 2026’da gerçekleşecek görüşmeye ilişkin olarak Kıbrıs Rum tarafının yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Cumhurbaşkanı ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında 11 Şubat 2026’da gerçekleşecek görüşmeye ilişkin olarak Kıbrıs Rum tarafının yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Müsteşar Dânâ’nın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı göreve başlamasının ardından BM Genel Sekreteri’nin tebrik mektubuna cevaben bir teşekkür mektubu göndermiş; bu mektupta, önümüzdeki dönemde kendisiyle bir görüşme talebinde bulunacağını da ifade etmişti.

Kıbrıs meselesi bağlamında yaşanan yoğun diplomasi trafiği nedeniyle söz konusu randevu talebi 2 Şubat 2026 tarihinde iletildi. BM Genel Sekreteri de bu talebe hızlı bir şekilde yanıt vererek görüşmenin 11 Şubat 2026 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.

Dânâ, Cumhurbaşkanı’nın görüşmede, dün kamuoyuyla paylaştığı çerçevede görüş ve beklentilerini BM Genel Sekreteri ile paylaşacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin Kıbrıs Rum liderliği sözcüsünün açıklamalarının “olguları doğru yansıtmadığını” ifade ederek kamuoyunu bilgilendirdi.