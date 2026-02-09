  • BIST 12433.5
Hekimler 140 Bin TL'ye çalışıyor

Özlem Gürkut, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine hekimlerin iddia edildiği gibi yüksek kazançlara sahip olmadığını belirterek, kamuda çalışan doktorların ortalama gelirinin 140 bin TL olduğunu söyledi.
Özlem Gürkut, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine hekimlerin iddia edildiği gibi yüksek kazançlara sahip olmadığını belirterek, kamuda çalışan doktorların ortalama gelirinin 140 bin TL olduğunu söyledi.

Gürkut, bu rakamın ağır çalışma koşulları, yoğun nöbet sistemi ve artan hasta yükü göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kaldığını vurguladı.

“TÜRKİYE’DEKİ MESLEKTAŞLARIMIZ DAHA FAZLA KAZANIYOR”

Tıp-İş Başkanı Gürkut, Türkiye’de görev yapan hekimlerin KKTC’deki meslektaşlarından daha yüksek gelir elde ettiğini dile getirerek, mevcut şartların birçok doktoru ülke dışına yönelttiğini kaydetti.

Sağlıkta yaşanan sorunların rakamlarla örtülmeye çalışıldığını savunan Gürkut, çözümün baskı ve suçlayıcı söylemler değil, diyalog ve yapıcı müzakereyle mümkün olacağını ifade etti.

