Bağırsak sağlığı için beş ipucu

Doğru bakteri bileşimi ve bağırsağın hareket etmesini sağlayacak lif bakımından zengin gıdaları tüketmek bağırsak sağlığının temelidir.
Doğru bakteri bileşimi ve bağırsağın hareket etmesini sağlayacak lif bakımından zengin gıdaları tüketmek bağırsak sağlığının temelidir.

Mikropları mutlu etmenin yolu onları doğru gıdalarla beslemekten geçiyor.

Bağırsaklarınızı sağlıklı tutmak da sandığınızdan daha kolay.

Pahalı probiyotik iğnelerine veya atıştırmalıklara başvurmak yerine, bağırsaklarınızı güçlendirmek için şu beş kolay gıda değişikliğine odaklanmak daha iyi sonuç verecektir:

  • Cips yerine patlamış mısır: Patlamış mısır tam tahıllı olduğundan bağırsaklarınızdaki iyi bakterileri besleyen liflerle doludur. Bir paket cipsten çok daha hafif olmasının yanı sıra çok daha az işlenmiştir. Ancak çok yağlı ve tuzlu olmamasına dikkat etmekte fayda var.
  • Tatlı yerine meyve kurusu: Tatlıları seviyorsanız bunu yapmak zor olabilir, ancak kuru kayısı, kuru üzüm veya hurma, lif, vitamin ve doğal şekerler bakımından zengindir, enerji seviyenizi yükseltir ve bağırsaklarınız size teşekkür eder. Aynı zamanda tatlı isteğinizi de doyurabilir.
  • Makarna sosuna kıyma yerine mercimek veya nohut: Bakliyatlar, bağırsak mikroplarınız için besin görevi gören prebiyotik liflerle doludur ve yemeğinize ekstra bitkisel protein ve kıvam katarak zenginleştirmeye yardımcı olabilir.
  • Aromalı yerine sade kuruyemişler: Aromalı (kaplanmış) kuruyemişler genellikle tuz ve şekerle doludur, sade kuruyemişler ise bağırsaklarınız için zararlı olabilecek katkı maddeleri olmadan size sağlıklı yağ ve lifleri sağlar.
  • Dondurma yerine dondurulmuş meyveler ve kefir: Dondurma tat olarak damağınızı mutlu edebilir ama kefir ile dondurulmuş meyveler size doğal tatlılık, antioksidanlar ve mikrobiyomunuzun gelişmesine yardımcı olabilecek canlı kültürler sağlar.

  • Elbette bağırsak sağlığınızı iyileştirmek için kombucha içmek ya da kimchi veya lahana turşusu gibi fermente gıdalar tüketmek gibi başvurabileceğiniz pek çok başka yol var ancak buna o kadar da odaklanmanız gerekmez.

Bağırsaklarınız ve genel sağlığınız için en önemli şey, meyve ve sebzeler gibi lif bakımından zengin tam-gıdaları tüketmektir.

Takviyeler ve probiyotikler söz konusu olduğunda da aynı tavsiyeler geçerli. Bunların size iyi geleceğine dair hiçbir kanıt yok. Mucizevi sonuçlar vaat eden probiyotik içecekler ve tozlar gibi ürünler pahalıya mal olur ve para kaybından başka bir şey değildirler.

 

Yasmin Rufo bu habere katkıda bulundu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

 

