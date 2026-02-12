Sigarayı Bırakma Polikliniği 17 Şubat’ta Hizmete Başlayacak

Sigara bağımlılığı, günümüzde toplum sağlığını doğrudan tehdit eden en önemli sorunlar arasında yer alıyor. Bu tehdide dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Sigarayı Bırakma Günü kapsamında bilgilendirici bir panel düzenledi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen “Tüm Yönleriyle Sigara Bırakma Tedavisi Paneli”nde her yönü ile sigara bağımlılığıyla mücadele ele alındı. Panelde; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi bünyesinde kurulan “Sigarayı Bırakma Polikliniği”nin 17 Şubat Salı günü hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin 101 numaralı salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan başta olmak üzere çok sayıda sağlık personeli ve akademisyen katıldı. Panelde; alanında uzman hekimler ve akademisyenler güncel sigara bırakma tedavilerini, bağımlılıkla mücadelede izlenen bütüncül yaklaşımları ve sürdürülebilir çözümleri ele aldı. Sigara bağımlılığının yalnızca fiziksel değil; psikolojik ve davranışsal boyutlarıyla da değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, bireye özel tedavi modellerinin önemi üzerinde duruldu.

“Sigarayı Bırakma Polikliniği” 17 Şubat’ta Hizmette!

Panelde; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi bünyesinde kurulan “Sigarayı Bırakma Polikliniği”nin de 17 Şubat Salı günü hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu. Poliklinikte ugulanacak bağımlılık tedavisi öncesinde hastaların genel sağlık durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Bu kapsam; hemogram, kreatinin, üre, CRP (sensitif), AST (SGOT) ve ALT (SGPT) tetkiklerinin yanı sıra akciğer grafisi, solunum fonksiyonları ve reversibilite testi, elektrokardiyogram (EKG), sigarayı bırakma tedavisi muayenesi, psikolog görüşmesi ve psikometrik testler gerçekleştiriliyor.

Tedavi süreci ise 12 aylık izlem ve değerlendirme programı olarak planlandı. Bu süreçte hemogram, kreatinin, üre, AST (SGOT) ve ALT (SGPT) tetkikleri üçer kez uygulanırken; akciğer P.A. grafisi, solunum fonksiyonları ve reversibilite testi, psikolog görüşmesi ve psikometrik test birer kez yapılarak hastanın durumu düzenli olarak takip altında tutulacak. Ayrıca hastalar, süreç boyunca altı kez sigarayı bırakma tedavisi muayenesinden geçecek. Yakın Doğu Üniversitesi Sigarayı Bırakma Polikliniği’nden hizmet alan hastalar, ihtiyaç duyduklarında sağlık personelinden uzaktan destek de alabilecek.

Sigara bırakma süreci uzman görüşleriyle masaya yatırıldı...

“Tüm Yönleriyle Sigara Bırakma Tedavisi Paneli”nde sigara bırakma süreci çok disiplinli bir bakış açısıyla ele alındı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ayşe Baha ve Prof. Dr. Arzu Balkan, sigaranın solunum sistemi üzerindeki yıkıcı etkilerini ayrıntılı biçimde aktararak, güncel tanı ve tedavi yaklaşımları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sunumlarda, sigara kullanımının kısa ve uzun vadede yol açtığı sağlık sorunları ile bırakma sürecinde uygulanan bilimsel tedavi yöntemleri ele alındı.

Panelin psikolojik boyutunda ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Uzm. Klin. Psk. Seren Kızılkaya ile Uzm. Klin. Psk. Tuğçe Denizgil Evre söz aldı. Uzmanlar, sigara bağımlılığının psikolojik temellerini, davranış değişikliğinin önemini ve kalıcı bırakma sürecini destekleyen stratejileri paylaştı. Bireyin motivasyonunu güçlendiren yaklaşımlar ve sürdürülebilir bırakma yöntemleri üzerinde duruldu. Panelin moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Özen Aşut üstlenirken, etkinlik boyunca sigara bağımlılığıyla mücadelede koruyucu sağlık hizmetlerinin ve multidisipliner yaklaşımın önemi vurgulandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aynı çatı altında buluşturan yapımızla, sigara bağımlılığıyla mücadelede kişiye özel yaklaşımlar sunacağız.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin tedavi ve önleyici sağlık hizmetleri ile eğitim ve araştırmayı kapsayan bütüncül bir anlayışla hizmet verdiğini vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aynı çatı altında buluşturan yapımızla, sigara bağımlılığıyla mücadelede kişiye özel yaklaşımlar sunacağız” dedi.

Sigara bağımlılığının bireysel bir alışkanlık olmanın ötesinde, toplum sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin bu alanda bilimsel ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi temel misyon olarak benimsediğini ifade etti. Prof. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak halk sağlığını güçlendiren önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan: “17 Şubat’ta hizmete başlayacak Sigarayı Bırakma Polikliniğimiz ile bilimsel temelli, disiplinler arası ve kişiye özel tedavi modellerini tek çatı altında sunarak, toplum sağlığına kalıcı katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, sigara bağımlılığıyla mücadelenin yalnızca bireysel bir tercih değil, aynı zamanda önemli bir toplumsal sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Sigara bağımlılığının kalp-damar hastalıklarından solunum yolu hastalıklarına, kanserlerden yaşam kalitesinde ciddi düşüşe kadar pek çok sağlık sorununa yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Balkan, “Önlenebilir en önemli risk faktörlerinden biri olan sigarayı bırakmak isteyen bireylere yalnızca medikal tedavi değil, psikolojik ve davranışsal destekleri de içeren bütüncül bir yaklaşım sunmak büyük önem taşıyor. 17 Şubat’ta hizmete başlayacak Sigarayı Bırakma Polikliniğimiz ile bilimsel temelli, disiplinlerarası ve kişiye özel tedavi modellerini tek çatı altında sunarak, toplum sağlığına kalıcı katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.