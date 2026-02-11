  • BIST 12433.5
'1976 Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı' onaylanarak Genel Kurul'a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, “1976 Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, “1976 Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

“Yargılamaların süratli, etkin ve adil biçimde yürütülmesi ve Anayasa’da güvence altına alınmış adil yargılanma hakkının korunması” gerekçesiyle 1976 Mahkemeler Yasası’nda yapılan değişiklikle “kaza mahkemelerinin oluşumu ve yargıç sayısının yeniden belirlenmesi”, “para ve cezaların artırılması” ve “görev dağılımının mahkemelerin iş yükü dikkate alarak yapılmasının” hedeflendiği belirtildi. Değişiklikle kaza mahkemelerinin davaları ağır ceza mahkemelerine havale etme yetkisinin yeniden düzenlenmesi ve Lefkoşa’da mevcut Ağır Ceza Mahkemesi’ne ek olarak ikinci bir Ağır Ceza Mahkemesi kurulması öngörülüyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 10.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, gündeminde bulunan “1976 Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, Ceza Muhakemeleri Usul (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, Ceza Muhakemeleri Usul (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Bilişim Suçları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi ilk olarak, “1976 Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

CEZA YASALARI

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi daha sonra, “Ceza Muhakemeleri Usul (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Ceza Muhakemeleri Usul (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve bahse konu yasa tasarılarının genel görüşmesine başladı. Komite, bahse konu yasa tasarılarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Yüksek Mahkeme ve Barolar Birliği’nden yetkililer katıldı. 

BİLİŞİM SUÇLARI YASASI DEĞİŞİKLİĞİ

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi son olarak “Bilişim Suçları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Komite, bahse konu yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısında ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Maliye Bakanı Özdemir Berova da hazır bulundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Hasan Taçoy, CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısında ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.

