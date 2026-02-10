  • BIST 12433.5
Hekimler Sendikası, sağlık alanında yaşanan sorunlar ve Sağlık Bakanı’nın hekimlerin kazançlarına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle, bugün de örgütlü oldukları tüm sağlık birimlerinde acil ve kritik hizmetler dışında kalan hizmetleri durdurma kararı aldık
Hekimler Sendikası'nın grevi bugün de devam edecek

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, sağlık alanında yaşanan sorunlar ve Sağlık Bakanı’nın hekimlerin aylık kazançlarına ilişkin açıklamaları nedeniyle grevin bugün de devam edeceğini duyurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyuna yansıyan ve gerçeği yansıtmadığı savunulan beyanların toplumu yanılttığı ve hekimleri hedef haline getirdiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, sorunların çözümü için grev yapan kamu hekimlerinin temsilcisi olan sendika ile görüşülmek yerine başka derneklerle temas kurulmasının da tepkilere neden olduğu kaydedildi.

Bu gerekçelerle, sendikanın örgütlü bulunduğu tüm sağlık birimlerinde 10 Şubat 2026 Salı günü saat 07.45–15.30 arasında, acil servisler, yoğun bakım, yatan hasta hizmetleri, kemoterapi ve hemodiyaliz birimleri dışında kalan tüm sağlık hizmetlerinin durdurulacağı bildirildi.

Açıklama, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu imzasıyla kamuoyuna duyuruldu.

